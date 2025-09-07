Con el 82% de las mesas computadas, confirmando una dura derrota para La Libertad Avanza (LLA) en su primer test electoral. Los números indican que el peronismo (Fuerza Patria) gana la elección provincial.

Los bonaerenses concurrieron este domingo 7 de septiembre a las urnas en unos comicios legislativos con alcance nacional. Más de 14,3 millones de electores estuvieron habilitados para votar en la Provincia de Buenos Aires: se elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados. Pese a un inicio con demoras, la jornada se llevó adelante con normalidad.

Los números: Fuerza Patria: 46.93

Libertad Avanza: 33.83

Noticia en desarrollo…