La Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología y RNR, ante una denuncia de extracción de árboles nativos en un predio municipal en la localidad de Dos de Mayo, da inicio a un expediente administrativo para investigar los hechos y realiza una serie de inspecciones en el predio del Parque de las Naciones en dicha comuna. Se realizo también un control del predio por medio de imágenes satelitales donde se puede observar el estado del predio antes y después del hecho.

En dicho procedimiento se pudo constatar la extracción de árboles, de los cuales ninguna de las especies extraídas son Monumentos Naturales Provinciales. Así también, se confirmó que el predio conocido como «Parque de las Naciones» se encuentra dentro del espacio urbano del municipio y no es una reserva, por lo que no se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Por consiguiente, no es de aplicación la LEY XVI – Nº 105 de Bosques de la provincia, ni la LEY XVI – 29° (Antes Ley 2932) de Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, por consiguiente, el manejo de dicho espacio verde urbano, es de jurisdicción de la comuna.

Sin perjuicio de lo cual, cuando un municipio tiene previsto hacer una intervención sobre masa boscosa o cualquier acción que pudiera producir un impacto en el ambiente, tiene la responsabilidad de comunicar a Ecología el plan de acción, a fin de que se haga un abordaje conjunto.

Y es por esto que el Ministerio, a través de la Dirección de Bosques, tomó intervención en el caso, a efectos de trabajar de manera articulada con los municipios de la provincia.

En el caso del predio urbano Parque de las Naciones en Dos de Mayo, la Dirección de Bosques requirió informe al Municipio, quien en respuesta emitió en tiempo los informes obrantes en el expediente, por lo que comunica la decisión de extraer los árboles debido al inminente riesgo de desprendimiento de gajos, con el consecuente peligro para la población. Argumentó que parte de los ejemplares estaban inclinados o en mal estado fitosanitario. Así también, indicó que el Parque de las Naciones suele recibir gran cantidad de vecinos (hasta 3.000 personas en ciertos eventos), por lo que sostenía que debía resguardar su integridad física.

En virtud del trabajo articulado, se han exigido medidas para recomponer el pasivo ambiental generado por la extracción de especies arbóreas. Por lo que el Municipio ya realizó la plantación de más de 100 ejemplares nativos, tanto en ese espacio verde como en el Parque Sur, así también la colocación de cartelería informativa dentro del plan de concientización ambiental para la comunidad.

También, se recomendó al Municipio que, de forma previa a cualquier intervención de ese tipo, se diera participación al Concejo Deliberante, a la Comisión Directiva del Parque de las Naciones y a la ciudadanía en general.

Desde el Ejecutivo comunal de Dos de Mayo se respondió con la plantación de 150 árboles, tanto en el Parque de las Naciones como en el Parque Sur, junto con los técnicos del área que siguen acompañando el proceso de enriquecimiento de arbóreas en los espacios verdes del Municipio.

Trabajo articulado con municipios

El Ministerio de Ecología viene trabajando fuerte en el territorio, articulando con distintos municipios, por lo que el episodio de Dos de Mayo no se trata de una intervención aislada. Inspecciones, capacitaciones y acciones conjuntas han sido una constante en 2024.

Ejemplo de esto ha sido el trabajo tanto de la Dirección General de Bosques como de la Dirección de Impacto Ambiental. Esta última ha intervenido en audiencias de participación ciudadana e inspecciones en diferentes comunas, también llevó adelante la toma de muestras de agua de arroyos para monitorear el estado de cursos hídricos.

Asimismo, la Dirección de Impacto Ambiental ha estado pendiente de denuncias de la ciudadanía relacionadas con minibasurales o basurales a cielo abierto. Con relación a lo último, inició un sumario por un basural detectado en un lote fiscal del municipio de Guaraní, a un costado del arroyo Toro. Y ya le exigió a la comuna la limpieza del predio y la colocación de un cerco perimetral y de la cartelería correspondiente.