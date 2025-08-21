Según un informe publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, Misiones se encuentra entre las seis provincias con las tarifas eléctricas más altas para usuarios de ingresos altos (N1), con un costo mensual de $74.517 por un consumo de 265 kWh.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las tarifas eléctricas para usuarios de ingresos altos (N1) en distintas provincias argentinas:

Provincia Costo mensual (N1)

Neuquén $113.244

Río Negro $90.657

Puerto Madryn $82.125

Salta $78.407

Mendoza $75.701

Misiones $74.517

Córdoba $66.774

Santa Fe $66.348

Tucumán $66.774

Corrientes $68.952

La Pampa $69.396

Entre Ríos $70.466

AMBA-Edenor $38.891

AMBA-Edesur $38.970

Formosa $43.254

Santa Cruz $41.930

Tierra del Fuego $43.518.

Impuestos y tasas adicionales

Además del costo base de la energía eléctrica, en Misiones se aplica una presión fiscal combinada del 10,2% sobre los suministros de energía y agua. Este porcentaje incluye impuestos y tasas provinciales o municipales que se incorporan directamente a la factura final del usuario, incrementando el monto a pagar .

Panorama general:

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, la factura final promedio de un hogar de altos ingresos en agosto es 1,7 y 1,4 veces superior respecto de la factura de un hogar N2 y N3 respectivamente. La factura promedio total país es de $65.242 para un hogar de altos ingresos (N1), $ 39.158 para un hogar de ingresos bajos (N2) y $46.095 para un hogar de ingresos medios (N3).

Vale destacar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de EDENOR y EDESUR, provinciales y municipales en el caso de cooperativas.

“La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía. A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”, explicó el informe.

“Si bien una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación en un momento determinado en el tiempo, para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones y de su composición estructural”, añadió.

En el segmento N1 (altos ingresos), la factura eléctrica más elevada corresponde a Neuquén, con un promedio de $127.041, seguida por Río Negro ($91.633), Puerto Madryn ($82.125) y Salta ($79.891). En el otro extremo, las más bajas se registran en el AMBA-Edesur ($38.872), AMBA-Edenor ($38.891), Santa Cruz ($41.930) y Tierra del Fuego ($43.518).

Entre los hogares N2 (bajos ingresos), Neuquén vuelve a encabezar el listado con $67.078, seguida de Río Negro ($67.012), Mendoza ($54.115) y Provincia de Buenos Aires-Edesur ($52.871). Las facturas más bajas se observan en Santa Cruz ($12.909), Formosa ($13.072), AMBA-Edenor ($18.962) y AMBA-Edesur ($18.970).

En el caso de los usuarios N3 (ingresos medios), la factura más costosa también se ubica en Neuquén, con $77.313, seguida por Río Negro ($73.630) y Puerto Madryn ($64.584). En contraste, los valores más bajos se encuentran en Formosa ($17.838), Santa Cruz ($19.026), AMBA-Edenor ($24.367) y AMBA-Edesur ($24.368).

Esas tarifas surgen en un contexto en que los subsidios económicos destinados a agua, energía y transporte registraron una caída nominal del 38% interanual. Medidos en términos reales, el recorte equivale a una reducción del 57% interanual.

En particular, los subsidios a la energía, que concentran el 67% del total, muestran una baja nominal del 48% en el último año. Ajustado por inflación, la contracción asciende a 63% interanual.