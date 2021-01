Con 232 síes y 197 noes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el segundo impeachment al que se enfrenta el presidente saliente, Donald Trump.

«232 síes, 197 noes, resolución aprobada sin objeciones…». Así sentenciaba Nancy Pelosy, la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, tras la histórica votación. Es la primera vez que un presidente se enfrentará dos veces a un juicio político.

Tras calificar este nuevo juicio político como algo «absolutamente ridículo» y «una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política», Trump instaba a sus seguidores, antes de la votación, a evitar la violencia.

«Ante las informaciones sobre nuevas manifestaciones, urjo a que no debe haber NADA de violencia, NADA de romper la ley y NINGÚN vandalismo de ningún tipo. __Eso no es lo que yo defiendo, y no es lo que defiende Estados Unidos. Pido a TODOS los estadounidenses ayudar a rebajar las tensiones y calmar los ánimos. ¡Gracias!», dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El asalto al Capitolio, el pasado miércoles, que dejó cinco muertos, ha llevado a Trump a este segundo juicio político, que se iniciará en el Senado después de la investidura del demócrata Joe Biden, el próximo 20 de enero. Diez legisladores republicanos han secundado la acusación de «incitación a la insurrección».

Para evitar nuevos incidentes, el Capitalio permanece blindado hasta la toma de posesión de Biden. Más de 10.000 efectivos han sido desplegados en Washington.

¿Cómo funcionará el segundo ‘impeachment’, el juicio político para destituir a Donald Trump?

¿Tiene tiempo el Capitolio para sacarlo adelante, a una semana del traspaso de poderes a Joe Biden?

Es la primera vez en la historia que el Congreso de los Estados Unidos Capitolio abre un juicio político dos veces a un mismo presidente. En las otras ocasiones en las que se ha sacado adelante un ‘impeachment’, a los presidentes Bill Clinton, a Andrew Jackson y a propio Trump, el proceso llevó meses.

Los demócratas decidieron aprobar la resolución tras la invasión del Capitolio la semana pasada a manos de seguidores de Donald Trump y después de que el vicepresidente Mike Pence se negara a echar mano del artículo 25 de la Constitución que le permite declarar inapto para el cargo al presidente asumiendo sus funciones.

El texto de la resolución de juicio político acusa a Trump de haber instigado el asalto y podría contar con el apoyo de varios representantes y senadores republicanos.

El proceso empezó hoy con la votación de la Cámara de Representantes.

Debate sobre el debate, debate y votación en la Cámara de Representantes

La Cámara se reunió a las 9 de la mañana hora local (15:00 Hora Central Europea, 14:00 GMT).

Sus señorías primero debatieron sobre el proceso de debate y la votación. La norma establece un debate de dos horas pero los representantes pueden decidir acortarlo o alargarlo y cambiar el proceso de voto.

Después comienza el debate de la resolución de ‘impeachment’ o jucio político, que en esta ocasión consta de un único artículo titulado «incitación a la insurrección». Ha durado algo más de tres horas, repartidas a partes iguales entre demócratas y republicanos. Un representante de cada grupo modera el debate según las reglas establecidas previamente. La presidenta de la cámara Nancy Pelosi ha designado a nueve representantes para liderar la moción.

Nancy Pelosi, en un discurso previo al debate, a vuelto a defender que la moción es necesaria para salvaguardar la democracia estadounidense.

Algunos representantes expusieron cómo temieron por su vida durante el asalto.

Después tuvo lugar la votación propiamente dicha, con un registro electrónico. En circunstancias normales dura 15 minutos pero debido a la pandemia se ha alargado una hora para evitar aglomeraciones.

El rompecabezas del Senado

Ahora, la presidenta Pelosi debe remitir la resolución al Senado. Sin embargo, dicha cámara todavía tiene mayoría republicana hasta que los dos senadores por Georgia que ganaron en la segunda vuelta electoral el mismo día de la insurrección en el Capitolio juren el cargo.

La próxima reunión del Senado no está prevista hasta el día 19 de enero, un día antes de la toma de posesión.

Los demócratas están intentando negociar una reunión antes de esa fecha, pero necesitarían el acuerdo del líder de los republicanos en el Senado.

Además, la Administración Biden no quiere que el juicio político a Trump monopolice el inicio del mandato, en un momento de extrema urgencia por la pandemia de coronavirus. Biden intenta negociar que la sesión del 19 de enero se divida entre el juicio político a Trump y la confirmación de los cargos de su Gobierno y la votación de sus primeras iniciativas legislativas.

Una vez instalado el nuevo Senado con mayoría demócrata, tiene que redactarse una nueva resolución que determine las reglas del juicio político a Trump.

El juicio del Senado podría tener lugar con Trump ya fuera de la Casa Blanca. A los demócratas y a algunos republicanos les interesa, porque impediría que Donald Trump pudiera presentarse de nuevo a las Elecciones Presidenciales. Sin embargo el efecto entre sus numerosos seguidores, especialmente entre los más fanáticos, es una incógnita.

Fuente: Euronews