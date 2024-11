Tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo se subió a la celebración del triunfo. Las elecciones estadounidenses son cruciales para la tasa de interés internacional, la fortaleza del dólar y por la influencia del país sobre los organismos de crédito internacionales como el FMI, sobre el que Argentina posee la deuda más grande de la historia.

El titular del Palacio de Hacienda retuiteó al presidente, Javier Milei, quien le escribió en X. “Donald Trump, felicitaciones por tu formidable victoria electoral. Ahora, hacé grande a America de nuevo. Sabés que podés contar con Argentina para llevar adelante tu tarea. Éxitos y bendiciones. Saludos cordiales”, le envió el jefe de Estado argentino al flamante presidente norteamericano.

El primer mensaje propio que subió Caputo a la red social que maneja Elon Musk, el magnate que acompañó a Trump, tuvo que ver con la decisión local de recortar préstamos productivos. “Se terminó el Foncap y se van a terminar varios más en los próximos días. Basta de fondos y fideicomisos, cuya creación siempre obedeció a usarlos como cajas políticas”, publicó el ministro.

El Fondo de Capital Social (FONCAP) financiaba a instituciones que otorgan microcréditos productivos a quienes no tienen acceso a la banca formal. Fue creado por el Estado para, según su página web, “promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos y microempresas a través de financiamiento, capacitaciones y políticas públicas en todo el territorio nacional”.

Desde el Gobierno apuestan a que una coincidencia ideológica entre Milei y Trump puede ayudar a Argentina para conseguir el financiamiento que requieren para hacer frente a las necesidades de dólares. El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó expuesto el problema de divisas cuando esta semana criticó al campo al plantear que todavía hay «muchas silobolsas, gente que todavía no liquidó».

La frase la deslizó en su discurso durante la inauguración de la reversión del Gasoducto Norte, un proyecto iniciado con Sergio Massa que permitirá el ahorro de US$ 1.000 millones anuales al trasladar el gas de Vaca Muerta al norte del país.

En los once meses que lleva La Libertad Avanza en el Gobierno mantiene el cepo cambiario con la promesa de levantarlo cuando posea los dólares que necesita para hacerle frente. El compromiso se fue modificando ad hoc a las constantes dificultades financieras que el país enfrenta.

La relación de Caputo con Trump

La foto actual parece una reiteración de lo que sucedió seis años atrás. Trump ejercía la presidencia en el norte cuando Caputo era ministro de Finanzas en 2018. En ese momento, luego de agotar el financiamiento de Wall Street pero urgido de divisas, Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional para que le autoricen el mayor crédito desde la creación del organismo.

Un par de meses más tarde, con Caputo ya en el manejo del Banco Central, consiguió ampliar esa cifra a US$ 57.100 millones. No obstante, el actual ministro se retiró el 25 de septiembre y quien firmó el documento final por la autoridad monetaria fue Guido Sandleris.

El rol de Trump en todo esto fue fundamental. El FMI no veía como viable el modelo económico de Cambiemos, por lo que la titular de ese entonces, Christine Lagarde, le trasladó sus inquietudes a la Casa Blanca. El asesor de Washington, Mauricio Claver-Carone, se los elevó al presidente republicano.

Como luego reveló Claver-Carone, la influencia de Trump fue imprescindible para que el Fondo le entregue al gobierno de Cambiemos los fondos que requería para hacer frente a la sangría de dólares ante un escenario de apertura total de los controles cambiarios. Si bien la gestión se dio a través de segundas líneas, la buena relación pre existente entre Trump y Macri fue clave. Sin embargo, los fondos no fueron suficientes y Macri volvió a imponer el cepo en 2019.

El vínculo será fundamental pues en 2025 Argentina deberá enfrentar en total vencimientos entre capital e intereses por US$ 24.000 millones. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Finanzas y del Central, los vencimientos de deuda del año próximo ascienden a US$ 11.290 millones en títulos públicos.

A esto se le deben sumar US$ 3.000 millones del FMI, obligaciones con otros los organismos por US$ 4.000 millones y cerca de US$ 6.000 millones de deuda provincial y las primeras cuotas del swap con China.

Un dólar fuerte

La expectativa internacional con el triunfo, aunque moderado, de los republicanos será volver a una moneda estadounidense más sólida. Esto hizo caer justamente el precio internacional del oro en la jornada.

El proteccionismo de Trump puede repercutir también sobre la intención de Milei de reforzar el comercio bilateral. Argentina y Estados Unidos no poseen economías complementarias, sino que por el contrario tienen similares estructuras, por lo que las principales exportaciones locales no tienen un mercado tan receptivo en el norte. Ese fue uno de los principales obstáculos de Mauricio Macri, quien había celebrado en abril de 2018 en un acto en Tucumán el despacho del primer cargamento de limones a aquella nación tras 17 años de que no se realizara.

Fuente: Perfil