El sorpresivo paso atrás que dio el Gobierno en una de las restricciones cambiarias cayó muy mal en el mercado. El rechazo al restablecimiento de la medida que impide operar durante 90 días en el mercado de dólares financieros a las personas que compran divisas en el segmento oficial se reflejó ayer con un repunte de las cotizaciones paralelas y de la brecha cambiaria. Los analistas advierten que habrá más tensión.

«Se cortó el kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 o 25 personas. Es una medida que favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más las reservas. El jueves, el Tesoro solo pudo comprar el 25% de lo que liquidó el campo. Este viernes, tras esta medida, compramos el 77%, es decir, u$s1.345 millones», afirmó el ministro Luis Caputo en una entrevista televisiva.

Caputo aseguró que, gracias a la medida oficial que emitió ayer el Banco Central, el lunes y martes de la próxima semana el Tesoro Nacional volverá a comprar gran parte de los dólares del sector agroexportador, que está liquidando cifras récord, producto de la quita temporal de las retenciones.

Federico Furiase, uno de los directores del BCRA, aclaró que la medida «no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar» a través del mercado oficial de cambios, ya que pueden seguir comprando todo lo que su situación patrimonial les permita. Ahora, lo que vuelve a no estar permitido es vender esas divisas en el mercado de dólares financieros (MEP o CCL), ya que «se busca evitar distorsiones».

La medida apunta a cortar una maniobra que realizaban algunas o muchas personas: comprar dólares en el mercado oficial a través del banco, a una cotización más baja, y luego venderlos en el MEP, a un precio más alto. El regreso de la restricción busca acotar la fuerte demanda de dólares que hubo en los últimos días por parte de aquellos que aprovechaban la diferencia de cotizaciones, lo que impedía una mayor acumulación de reservas a través de las compras del Tesoro.

Tras cepo de Luis Caputo, repunta la brecha cambiaria

El viernes, luego de la comunicación de la medida, los dólares financieros abandonaron la tendencia bajista y repuntaron con fuerza. Las cotizaciones de los dólares MEP y contado con liquidación (CCL) treparon hasta 4,8% respecto al cierre anterior, por lo que avanzaron en $1.431 y $1.470, respectivamente. En tanto, el tipo de cambio oficial retrocedió 0,8% para ubicarse en $1.326 en la plaza mayorista y $1.364 en el promedio del mercado minorista (bancos).

De esta manera, se amplió la brecha cambiaria, que hasta hace unos días era acotada. La diferencia entre el promedio del tipo de cambio oficial minorista y el dólar MEP (dos mercados en los que operan los ahorristas e inversores minoristas) se incrementó a casi 5%, mientras que la diferencia entre el tipo de cambio oficial mayorista y el dólar CCL (dos segmentos en los que operan los bancos y empresas) creció a casi 11%.

La ampliación de la brecha cambiaria es negativa para el mercado porque, entre varios factores, refleja expectativas devaluatorias, teniendo en cuenta la cotización más alta de todas, y desincentiva la oferta de dólares en el mercado oficial de cambios, ya que los inversores y ahorristas se inclinan por vender en la plaza financiera debido a que otorga un precio más conveniente.

Cabe recordar que desde la asunción del presidente Javier Milei la brecha cambiaria se redujo a niveles similares a los actuales y después de la eliminación del cepo cambiario a las personas humanas, a mediados de abril de este año, se redujo a niveles cercanos a cero. Las cifras contrastan con la brecha cambiaria que había previo al cambio de Gobierno, con la administración anterior, cuando se ubicaba en torno al 200%.

Prevén más brecha y presión sobre los dólares financieros

El analista Gustavo Ber advierte que tras el regreso de la mencionada restricción, las cotizaciones de los dólares MEP y CCL podrían registrar más presiones alcistas y, por consiguiente, ampliar aún más la diferencia respecto al tipo de cambio oficial. En ese sentido, estima que en el corto plazo la brecha cambiaria podría mantenerse por encima del 10%.

«En términos prácticos, el regreso de esa restricción es un retroceso en la tendencia hacia una mayor liberalización del mercado de cambios. La justificación oficial es clara: el Tesoro necesita asegurarse la mayor parte de los dólares que liquide el sector del agro para reforzar su posición en un momento delicado, tanto por las necesidades fiscales como por la dinámica preelectoral», afirma Sailing Inversiones.

El bróker advierte que lo más probable es que en el corto plazo las cotizaciones del MEP y CCL continúen operando con presiones alcistas debido a la demanda por cobertura, aunque con cierta contención debido a las nuevas condiciones, siempre que el flujo de las liquidaciones de los agroexportadores y la intervención oficial acompañen.

«La clave será ver cuán sostenida resultará la oferta de divisas en las próximas jornadas y hasta qué punto el mercado cree en la capacidad del Tesoro Nacional de sostener la estrategia sin tensionar aún más las reservas. A corto plazo, lo más probable es que la brecha cambiaria persista, aunque no debería dispararse demasiado», sostiene.

Los analistas de Insider Finance coinciden en que el restablecimiento de esa restricción suma más incertidumbre de la que ya había, lo que impacta directamente en los precios de los dólares financieros. Por lo tanto, no descartan que en las próximas jornadas el Gobierno realice nuevos anuncios que apunten a mantener la calma cambiaria que se logró tras el anuncio sobre la eliminación temporal de las retenciones al agro.

