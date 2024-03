“No hay una fecha, nos tenemos que asegurar que no haya chances de corrida al momento de abrir el cepo”, señaló a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada al ser consultada, en la mañana de este martes, sobre las versiones de una próxima liberación de las restricciones cambiarias. Al respecto, precisó que “la única forma en que podríamos determinar una fecha sería si tuviéramos U$S 15.000 millones que -por ahora, al menos por ahora – no los tenemos”.

La aclaración se vincula con las declaraciones formuladas por el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, tras ser consultado en radio Mitre sobre cuándo comenzará el crecimiento económico. El dirigente empresario señaló que “Llegará cuando salgamos del cepo, que es un parate fundamental para el crecimiento del país. Cuando salgamos el país tiene grandes posibilidades. Milei dijo que en mayo no teníamos más cepo”.

Cabe recordar que el pasado lunes representantes del denominado «Grupo de los 6», que reúne a los empresarios más poderosos del país, mantuvieron un encuentro con el presidente Javier Milei.

Desde que asumió la nueva administración, el Banco Central recompuso sus reservas en divisas. Hasta ayer llevaba comprados más de U$S 11.300 millones.

Sin embargo, las reservas netas siguen situándose en terreno negativo, en U$S 2.088 millones, según Ecolatina. Además, debe tenerse en cuenta que, en los tres meses del nuevo Gobierno, los pagos postergados de importaciones ascendieron a U$S 9.459 millones, incrementándose la deuda comercial (importaciones devengadas – pagos efectos de importaciones), de acuerdo con un informe de la consultora ACM.

En estos términos, tanto el presidente Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresaron con cautela sobre las posibilidades de levantar el cepo, ya que el Gobierno – enfatizaron – no están dispuesto a correr riesgos de una corrida.

Más allá de la prudencia en las declaraciones, en el Gobierno existe la convicción que, con la liberación del mercado de cambios, la actividad económica tendría un fuerte impulso. Por esta razón es que la conducción oficial está explorando posibilidades de obtener financiamiento externo por U$S 15.000 millones para acelerar el levantamiento del cepo.

En este sentido existen conversaciones tanto con el Fondo Monetario Internacional (podría aportar unos US$ 5.000 millones), “algún país amigo” (otro tanto) y aportes de distintos fondos de inversión (a razón de unos US$ 1.000 millones cada uno), según comentaron a este medio fuentes oficiales. Aunque aclararon que “todavía se está en una etapa de negociación”.

Expectativas

Las versiones sobre la liberación del cepo se dan en un contexto en el que los mercados financieros están respondiendo favorablemente a las políticas oficiales.

“A la que mejor les está yendo es a la Bolsa, porque trabaja con expectativas, y las expectativas son favorables. Tenemos un riesgo país que ha bajado sensiblemente, los títulos públicos que suben todos los días, hay interesados internacionales interesados en invertir en la Argentina, estamos en un buen momento, pero en general, el Presidente dio una imagen optimista y dijo que se estaban haciendo las cosas mucho más rápido de lo pensado. Fue una excelente reunión”, dijo Gabbi sobre la situación que atraviesan los empresarios.

Además del titular de la Bolsa, a la reunión de ayer con el Presidente asistieron Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA); Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y Jorge Brito, en representación de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Particularmente, entre los inversores extranjeros llama la atención que el Gobierno mantenga una imagen positiva a pesar del fuerte programa de ajuste de las cuentas públicas que lleva adelante, según revelan distintas mediciones.

