La tensión cambiaria se siente en cada rincón de la economía argentina. Con las elecciones a la vista, inversores y ciudadanos miran con preocupación posibles medidas que modifiquen aún más el acceso al dólar.

Lo que está pasando

El dólar mayorista cerró en $1.425, con un salto de 3,1 %.

Los tipos «libres» (MEP y CCL) rompieron nuevamente la barrera de los $1.500: el MEP llegó a $1.523 y el CCL a $1.573.

El Tesoro vendió unos 450 millones de dólares para frenar una posible devaluación. Eso representa cerca del 20 % de lo que había comprado a exportadores agrícolas.

Por qué importa lo que se viene

Los analistas advierten que el sistema está muy tenso:

Se espera que el Gobierno ponga más restricciones al mercado cambiario, como las que ya están bajo observación respecto a las billeteras virtuales.

Si se endurecen los límites para operar con dólares, la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos se ampliará más —y eso suele impactar en los precios de bienes y servicios.

Expertos como Martín Rapetti y Fausto Spotorno plantean que el peso “debería flotar” con menos intervención, para no gastar reservas que podrían tener papel en pagar deuda futura.