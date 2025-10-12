Los analistas consultados por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticiparon que el tipo de cambio oficial avanzará por encima del techo de la banda cambiaria vigente en los próximos meses, reflejando una creciente presión cambiaria hacia el cierre del año y el inicio de 2026. Tras el «salvataje» de los EEUU, la duda radica en si las bandas cambiarias se sostendrán tras los resultados.

Estas proyecciones se ubican por encima de los límites fijados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estableció techos de $1.496 para octubre – valor casi por alcanzarse-, $1.509 para noviembre y $1.526 para diciembre.

La encuesta —elaborada con las respuestas de 42 entidades, entre ellas 30 consultoras y centros de investigación y 12 bancos locales e internacionales— mostró un ajuste al alza generalizado en las proyecciones de dólar e inflación respecto del relevamiento de agosto.

En el mercado financiero, las miradas están puestas en la reacción del tipo de cambio tras las elecciones legislativas. El desplazamiento del tipo de cambio por encima del rango previsto por el programa con el FMI se transformó en una de las principales discrepancias entre el escenario oficial y el privado.

Econviews destacó que «el swap reforzaría las reservas contables, otorgando un ‘colchón’ adicional de dólares para enfrentar una eventual corrida». Además, remarcaron que «podría haber fondos adicionales para la intervención directa en el mercado cambiario (que ya se usaron este jueves), sumado a la posibilidad de que el Tesoro compre bonos argentinos. Un combo muy positivo para la Argentina».

«Algo que llamó la atención es que Bessent avaló las bandas cambiarias, aunque deja abierta la posibilidad de que el techo pueda ser diferente», señaló Econviews.

Mientras, la consultora LCG argumentaron que «dado que habrá una auditoría más cercana por parte del gobierno y del FMI (auditoría que será tanto económica como política, supervisando la «coalition building» del gobierno local), todavía sigue siendo probable que luego de las elecciones sobrevenga el fin de las bandas cambiarias».

El objetivo, explicaron, sería «ir a un esquema más flexible y acorde al equilibrio externo y la acumulación de reservas, algo que viene pidiendo el FMI desde el acuerdo firmado en abril».

Inflación persistente y menor crecimiento

El REM también reflejó que la inflación mensual se mantendrá por encima del 2% hasta fin de año, con un alza acumulada del 29,8% para todo 2025, 1,6 puntos más que en la encuesta previa. Los consultores estimaron subas del 2,1% en septiembre y octubre, 2% en noviembre y 2,1% en diciembre, mientras que el descenso hacia niveles inferiores al 2% recién llegaría en el primer trimestre de 2026.

En materia de actividad, los analistas proyectaron un crecimiento del PBI de 3,9% para 2025, por debajo del 5,4% estimado por el Ministerio de Economía en el proyecto de Presupuesto 2026. Por trimestres, el informe anticipa una contracción del 0,6% en el tercero, una leve recuperación del 0,5% en el cuarto y una expansión del 0,8% al comenzar 2026.

Fuente: Ámbito