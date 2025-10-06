Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central correspondiente a septiembre, los analistas ajustaron al alza sus proyecciones nominales para el tipo de cambio, tras el fuerte incremento que tuvo el precio del dólar en dicho mes. Sin embargo, la city no espera cambios bruscos para los próximos meses.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 para el promedio de octubre de 2025. La cifra es casi idéntica al valor actual de la divisa ($1.430), aunque vale aclarar que la encuesta del BCRA se realizó en los últimos días de septiembre, cuando el oficial mayorista estaba todavía por debajo de los $1.400. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es bastante superior, de $1.471.

La mayor devaluación se proyectó para noviembre, mes posterior a las elecciones legislativas nacionales. Para dicho mes se espera un incremento del 4,1%, que llevaría la cotización a la zona de los $1.500.

Posteriormente, el mercado espera que el «billete verde» termine el año en los $1.536. Esto arroja una variación interanual esperada de 50,5% (+9,3 puntos porcentuales respecto del REM previo), bastante superior al 29,8% de inflación que se aguarda para el mismo período.

Para los próximos 12 meses el aumento esperado para el mayorista es de 24,1%, una cifra apenas mayor a la prevista para la inflación del mismo lapso de tiempo (21,8%).

Fuente: Ámbito