El presidente Alberto Fernández anunció el pasado 21 de julio la posibilidad de incorporar la letra ‘X’ como alternativa al binomio ‘M’ (masculino) y ‘F’ (femenino) del Documento Nacional de Identidad (DNI), y garantizar así el derecho a la identidad de género de las personas No Binarias en la Argentina.

En ese marco, la directora del Registro Provincial de las Personas, Alejandra Soto, contó en una entrevista con ENFOQUE que en Misiones ya hay nueve casos de solicitudes de DNI No Binarios, en su mayoría oriundos de la ciudad de Posadas.

“En la provincia son nueve las personas que hicieron el pedido del DNI No Binario. Cinco ya lo habían hecho antes del decreto del Presidente y cuatro se sumaron posterior a ese hecho”, precisó Soto, quien está al frente de este organismo hace más de diez años.

La funcionaria explicó que la normativa del cambio de identidad de género en la Argentina había entrado en vigencia en 2012. Con este cambio, la persona que se autoperciba con un sexo distinto al cual fue inscripto en su documento, se debe acercar al registro civil y solicitar la modificación.

“Lo que nosotros hacemos es brindarle a esa persona una atención gratuita, sin asistencia letrada y le generamos un expediente, el cual culmina con una disposición que ordena que se genere una nueva partida de nacimiento. Desde ese momento, nace su nueva identidad autopercibida”, indicó.

En los primeros tiempos de la ley de cambio de identidad, se generaron modificaciones que se efectuaban dentro del binomio masculino (M) o femenino (F) a las que se les entregaba un nuevo DNI. En este caso, el ciudadano solicitaba el cambio de nombre y sexo. Pero luego, apareció la persona que se autopercibía como No Binario, siendo una nueva variante para la documentación en el país.

En Misiones, el primer caso se conoció en 2019, el cual fue rechazado en primera instancia por cuestiones administrativas. Sin embargo, con este decreto que ordena un recurso de revocatoria, se hizo lugar al cambio y desde ese antecedente, desde el Registro Provincial empezaron a trabajar con esas modificaciones. Hasta el 21 de julio pasado, ya había cinco pedidos.

“Actualmente, contamos con nueve pedidos y trabajamos con ellos para el cambio de género No Binario tanto en el DNI como en el pasaporte, ya que dentro del Mercosur no hay problema en realizar todo tipo de viajes, pero fuera del Mercosur la persona necesita una visa. A través de la firma de convenios internacionales entre Argentina y organismos de otros países, se interpretó que la letra ‘X’ es comprensiva de todas estas autopercepciones no definidas. Por ello, se agregó la nomenclatura X, que se suma a la F y M”, explicó.

Cabe aclarar que, solamente las personas mayores de 18 años están autorizadas a realizar este trámite y sin consentimiento de los padres. Mientras que los menores de edad que quieran hacerlo, deberán estar acompañados por su padre o tutor para su autorización. Además, a partir de los 13 años, el ciudadano en cuestión debe estar presente para firmar este formulario de solicitud de cambio. “En estos casos, la ley hace referencia que el menor de edad debe contar con la figura de un abogado de la familia. En Misiones el primer caso fue de un chico de 16 años”, mencionó Soto.

En base a estos hechos, se encuentra en evaluación que, si el/la joven no cuenta con el acompañamiento de los padres, se podría designar a un defensor presente.

Modificaciones y mejoras en la atención al ciudadano en la última década

Por otra parte, Soto se refirió a las actualizaciones que tuvo el Registro de las Personas en los últimos diez años, las cuales están ligadas al avance del sistema tecnológico que mejoró la atención al ciudadano.

“Hubo varios cambios significativos más que nada en cuanto a la atención al público y facilitación de trámites. Cuando empecé ya teníamos en vigencia el nuevo DNI digital y el anterior director había dejado estas oficinas en toda la provincia. Tuve ese desafío de ir replicando los puestos en todo Misiones y en los centros de documentación rápida para que todos los ciudadanos tengan acceso al DNI digital. Fue una travesía informática en conjunto con los intendentes. Actualmente, tenemos 91 centros de documentación rápida en la provincia», indicó.

Recordó que en 2012 se puso en marcha la inscripción de nacimiento digital, un trabajo en conjunto con Salud Pública, ya que muchos bebés salían del nosocomio sin su partida de nacimiento y quedaban fuera del sistema.

“Trabajamos con charlas y capacitaciones para que quede establecido que la madre no pueda salir del nosocomio sin la partida de nacimiento. Esto ayuda a generar una estadística de cuantos nacidos hay por día”, destacó.

Además, se avanzó con toda la digitalización de archivos de todos los libros, un trabajo que duró dos años. Esto ayudó a que la persona pueda tener el acta en imagen digital, dejando atrás el papel. En ese sentido, también se trabajó con la Defunción Digital y en 2017, se concluyó con las Actas de Matrimonio. “Contamos con todo lo que es generación de actas en formato digital”, afirmó.

Sobre las tareas en tiempos de pandemia, Soto contó que se logró acceder a la firma digital y la legalización digital de actas, sobre todo, con misioneros que se encontraban en otras provincias o en otros países, inclusive.

“Estos pasos lo estimulamos en conjunto con el Ministerio de Relaciones del Interior y el Ministerio del Interior. Actualmente, trabajamos con la situación de todos los misioneros que están fuera del país. Ellos acreditan el pago de la tasa a través de nuestro mail y automáticamente se les manda el acta con la firma digital. Una gran solución que encontramos en este tiempo”.

Soto indicó que en Misiones hay 117 delegaciones del Registro de las Personas. “Al contar con más de cien delegaciones dentro de la provincia, facilitamos al ciudadano a no tener que trasladarse a Posadas, ya que los requerimientos que se solicitan en las delegaciones se cargan en la base a través del sistema de bases y se envía a nuestra sede central para ser evaluada. Eso lo estimulamos y lo reforzamos mucho en el tiempo de pandemia”, destacó.

DNI no retirados

Un tema muy habitual que ocurre en épocas de elecciones es el extravío y regeneración de documentos. Sin embargo, muchos de ellos no son retirados por sus propietarios.

“Tenemos más de mil documentos en el registro que aún no fueron devueltos al Registro Nacional de las Personas (Renaper). La mayoría no son retirados porque su propietario -en su mayoría- lo pierde o traspapela y luego, lo encuentra. En ese lapso, realiza el trámite para un nuevo DNI, pero al encontrarlo, no retira el nuevo, por lo que queda en nuestras oficinas. Sin embargo, esa tarjeta ya no es válida, porque el ejemplar tiene otra clave”.

Estadísticamente en 2020, se realizaron aproximadamente 12 mil trámites de documentos en la provincia. Este año el número ya es más elevado y a esto también se suman las actualizaciones de los DNI de menores (5 y 14 años).

“Lo que se vio este año es que muchos chicos de 16 años no estaban en el padrón y lo que nosotros aclaramos es que la actualización mayor (14 años) no es para empadronar, sino que uno de los efectos de esta actualización es que se los van empadronando a medida que cumplen sus 16 años de edad, pero sino lo actualizan nunca aparecerán en el padrón”, explicó.