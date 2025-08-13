Con el objetivo de fortalecer la producción local y transferir tecnología aplicada al campo, Biofábrica Misiones, junto al Ministerio del Agro y la Producción, llevó adelante una capacitación intensiva sobre cultivo de frutilla en su Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas en San Vicente. La actividad reunió a más de 45 productores de distintos puntos, interesados en incorporar este cultivo para diversificar sus chacras.

Desde la cartera agraria se garantizó que los productores y técnicos de diferentes lugares pudieran participar de la jornada, organizando traslados para que la capacitación llegara a quienes más provecho podían obtener de ella. Esta acción permitió reunir en un mismo espacio a productores con experiencias diversas, de distintos puntos de la provincia, favoreciendo el intercambio de saberes.

La capacitación se centró en el sistema semi hidropónico desarrollado en el Centro, que ha demostrado rendimientos entre un 20% y 30% superiores al promedio provincial, alcanzando producciones de 1 kg de frutas por planta en cada ciclo, con una duración productiva de varios meses bajo buen manejo. Entre sus beneficios se destacan:

Uso eficiente del agua, optimizando cada litro mediante ferti riego por goteo automatizado.

Mayor sanidad del cultivo, con menor uso de fitosanitarios gracias al monitoreo de plagas y enfermedades y al manejo preventivo.

Cosechas más prolongadas e higiénicas, facilitadas por estructuras elevadas.

Mayor densidad de cultivo por superficie y producción posible en suelos no aptos para agricultura tradicional.

Luciana Imbrogno, gerenta general de Biofábrica Misiones señaló que «este tipo de capacitaciones consolidan nuestro compromiso con la difusión de tecnológías y el acompañamiento a los productores en la adopción de sistemas que mejoren su competitividad. No se trata solo de innovar, sino de garantizar que esas innovaciones sean replicables y rentables para el productor misionero»,

Por su parte, el presidente de la empresa de biotecnología, Leonardo Morzán, remarcó que «la frutilla es un cultivo de alto valor comercial y gran potencial en Misiones. Al sumar tecnología y manejo técnico de precisión, generamos un salto de calidad que se traduce en mejores ingresos y más oportunidades de mercado para los productores».

Este trabajo demuestra que la diversificación productiva es posible y que Misiones tiene todo para posicionarse como referente regional en cultivos de alto valor, gracias a la articulación entre el Estado, los productores y la innovación tecnológica.

Frutilla: documento técnico de referencia

Como complemento a estas acciones, el Ministerio del Agro y la Producción elaboró el Documento Técnico del Cultivo de Frutilla en Misiones, una guía práctica con información adaptada a las condiciones locales. El material incluye:

• Características botánicas de la planta y particularidades del cultivo en clima misionero, incluyendo el impacto de las temperaturas y heladas.

• Tipos de plantines (fresco y frigo) y momentos óptimos de plantación.

• Variedades recomendadas según la época de floración y producción.

• Requerimientos climáticos y de suelo, incluyendo la necesidad de cal agrícola para regular el pH, aunque sin especificar niveles óptimos de pH o conductividad.

• Preparación del suelo para cultivo tradicional en lomos y manejo de sustratos en cultivos semi hidropónicos.

• Estructuras de protección (túneles o microtúneles, macrotúneles e invernaderos) y su impacto en el rendimiento al modificar el microclima.

• Manejo sanitario, con descripción de las principales plagas y enfermedades.

• Fertilización y riego, con tablas y recomendaciones técnicas precisas.

• Cosecha del fruto.