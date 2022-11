Dirigentes del Frente de Todos resaltaron este viernes el contenido del discurso de Cristina Fernández de Kirchner anoche en el acto por el Día de la Militancia en la ciudad de La Plata y alentaron la posibilidad de una candidatura de la Vicepresidenta para las elecciones nacionales de 2023.

En el día posterior al acto que la tuvo como única oradora, los distintos espacios del oficialismo coincidieron al valorar los distintos ejes que la presidenta del Senado planteó anoche desde el estadio único Diego Maradona y predominó un clima en el que destacó la unidad, tras varias semanas de declaraciones cruzadas dentro del FdT.

Al terminar su intervención, que se extendió por 55 minutos, Fernández de Kirchner se dirigió a la residencia oficial del gobernador para participar allí de un asado y charla política con dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

«Anoche, luego del acto, nos encontramos con compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador Kicillof», posteó esta mañana en sus redes sociales, y acompañó el mensaje con una fotografía en la que posan los asistentes a la cena, con el propio Axel Kicillof flanqueándola a su izquierda.

Este mediodía, volvió a compartir un mensaje por la misma vía para reconocer a la militancia política y sindical del FdT que asistió al estadio: «No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos. Gracias a todos y todas por tanto amor», escribió, y así repitió el agradecimiento que había hecho al iniciarse el evento.

En la foto sobre el asado en La Plata, tomada en el patio de la residencia de la calle 5 entre 51 y 53, junto a la Vicepresidenta y al gobernador se pueden ver al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; al diputado Máximo Kirchner; al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde.

En la foto también están el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; sus colegas Daniela Vitar (Ambiente), Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), Leonardo Nardini (Infraestructura); la directora del PAMI, Luana Volnovich, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.

Los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes); Mario Secco (Ensenada); Fabián Cagliardi (Berisso); Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Fernando Espinoza (La Matanza) fueron otros de los presentes, según se observa en la foto.

Entre las declaraciones públicas de hoy, Katopodis -que participó del acto y del asado posterior- expresó: «Veo como una posibilidad que Cristina sea candidata».

Y agregó que, a juzgar por sus dichos, la exmandataria «se está dando cuenta de la necesidad de subir el volumen y ponerle otra intensidad al peronismo para conectar con las necesidades de la gente».

En declaraciones a distintas radios, Katopodis dijo que el acto de anoche fue «importante para sacar a la militancia de ese lugar de espera, en tiempos en que se acerca una elección donde se va a discutir si la Argentina vuelve a ser conducida por la derecha, una derecha más agresiva y violenta, o si el peronismo es capaz de plantear el 2023, como el primer año de un nuevo período en el que partimos de un piso diferente (al 2019)».

Luego, desde Twitter, el exintendente de San Martín reafirmó: «La Vicepresidenta marcó un rumbo bien claro, un camino a seguir de cara a lo que viene. Todos los días Alberto Fernández y Cristina Kirchner nos convocan a estar en la calle y conectar con la gente. Hay que saldar las deudas que tenemos y volver a ganar».

Otro integrante del Gabinete nacional, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que el discurso de la Vicepresidenta le «gustó», y añadió: «Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Ella es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí».

«Coincido con la mayoría de las cosas que dijo», confió y destacó también la «vocación» que mostró la exmandataria de «expresarse lo más amplio posible y discutir temas espinosos».

Anoche, en la primera fila del acto se pudo ver a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, organización cercana al presidente Alberto Fernández y que supo tener cortocircuitos con el kirchnerismo, especialmente con La Cámpora, que conduce el diputado Máximo Kirchner.

«Sigamos militando en unidad y con la fuerza de la esperanza para un país mejor», sostuvo esta mañana desde sus redes la jefa comunal de Moreno.

Desde el núcleo sindical del kirchnerismo, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó: «Creo que Cristina se pone en el kilómetro cero de su candidatura. Hay que cumplir las condiciones para que el FdT en su conjunto asuma esta candidatura».

En la misma línea, la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez definió a la Vicepresidenta como la encarnación de «la esperanza de millones y a la que el pueblo espera» y consideró que es «una candidata natural de nuestro espacio, porque así en realidad lo manifiesta la gente».

Las definiciones de la Vicepresidenta fueron también analizadas por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien anoche siguió el acto desde la tribuna que ocupaba La Cámpora, tomada de una bandera mientras agitaba con sus manos, como suelen hacer las hinchadas.

«Cristina ha hablado de temas tan importantes como la seguridad, sobre la necesidad de abordar seriamente la prevención del delito. Cristina lo que ha manifestado ayer es hacia dónde debemos ir: el planteo de proyecto de país y el proyecto de Gobierno que necesita nuestra Argentina», subrayó Mendoza en diálogo con Télam.

Y sobre el asado posterior al acto, resaltó que Cristina «todo lo que dice públicamente lo sostiene en privado, es una característica su honestidad y su coherencia».

«Charlamos con varios intendentes, ministros de la provincia de Buenos Aires, el mismo gobernador, el diputado nacional Máximo Kirchner, para pensar este mismo rumbo que necesita la Argentina haciendo valer nuestra democracia y poniendo el foco también en los condicionamientos que tiene nuestra democracia», completó la intendenta y dirigente camporista.

Por su parte, el diputado peronista José Luis Gioja estimó que «la militancia y la épica van a aparecer con mucha fuerza» y concluyó que la combinación de ambos factores le «va a servir a Cristina para que, a su medida y armoniosamente (frase de Perón citada anoche por la expresidenta) pueda ser candidata».

En ese punto, el experimentado dirigente justicialista planteó: «Hay que ayudar a crear las condiciones para que eso sea así porque el discurso de ayer nos entusiasmó a todos. Fue la mejor forma de festejar el día de la militancia».

Ayer, en el discurso que brindó en La Plata, la Vicepresidenta llamó a «militar por una Argentina» con un «modelo sustentable económico y social» que permita reeditar los logros alcanzados en las gestiones del 2003 al 2015 y afirmó que será la gente la que tendrá que «decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvo».

Fernández de Kirchner fue la única oradora de la presentación en el estadio Diego Maradona, donde una multitud celebró el 50 aniversario del regreso de Juan Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio.

Ante un estadio colmado, en el que se estrenó el lema «La Fuerza de la Esperanza» y que coreó con insistencia un «Cristina Presidenta», Fernández de Kirchner respondió: «Como decía el General, todo en su medida y armoniosamente».

«Acá lo único nuevo que hay somos nosotros. Los que cambiamos la Argentina después de 2001 somos nosotros», remarcó en un tramo de su mensaje, en el que recordó que durante el segundo período en que ella estuvo a cargo de la Presidencia los trabajadores alcanzaron «el 50% de participación en el PBI» y el país tenía «los salarios más altos en dólares de Latinoamérica».

Fuente: Télam