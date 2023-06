Los diputados provinciales Hugo Passalacqua y Yamila Ruiz visitaron el taller de Oscar Pereyra, herrero retirado que hoy se dedica a forjar braseros, champagneras, parrillas y portamacetas personalizados a base de chatarra y garrafas recuperadas.

De las cualidades que caracterizan a los misioneros, sin dudas que la creatividad y el trabajo son algunas de las que más destacan. Ejemplo de ello es Oscar Pereyra, un particular artesano que reside en Posadas y que días atrás fue visitado por los diputados provinciales Hugo Passalacqua y Yamila Ruiz para poder conocer de lleno su trabajo.

Pereyra, chaqueño de nacimiento, se dedicó a la herrería pesada durante gran parte de su vida, pero hace casi cinco años decidió abandonar la profesión para abocarse de lleno a las artesanías con hierros, garrafas y chatarras reciclados. Hoy, con 70 años, fabrica miniparrillas, champagneras, portamacetas y braseros personalizados según las necesidades de cada cliente. Sus obras son ya parte del paisaje de la esquina de av. Tambor de Tacuarí y Cataratas del Iguazú (a una cuadra de Lavalle), donde expone su mercadería, a pasos de su taller.

Durante la visita de los legisladores, el artesano les comentó que aprendió el oficio y el valor del reciclaje en los años que vivió en Brasil: «Ahí aprendí lo básico, pero hoy sigo creando. Cada vez que un cliente viene con una idea, yo paso días pensando cómo llevarla a cabo para que mejor se ajuste a su visión».

Las piezas manufacturadas por Pereyra son 100% originales, únicas e irrepetibles, ya que están realizadas con materiales que rescata y recupera de chatarreras de la ciudad. «Este lugar me da vida. Trabajo desde los nueve años y no sé hacer otra cosa que seguir. Me gusta que mis clientes me soliciten y poder brindarles justo lo que necesitan. Lo mejor está para adelante».