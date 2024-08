En una jornada legislativa que representó un revés para el Gobierno, la Cámara de Diputados rechazó el DNU que le otorgaba $100 mil millones a la SIDE en categoría de fondos reservados. Tras conseguir el quórum con el apoyo de legisladores de los bloques de la UCR, Unión por la Patria, y del PRO cercano a Mauricio Macri, se pasó a la votación que obtuvo 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado, donde también deberá ser votado en contra para que deje de tener vigencia.

La sorpresa estuvo en el acompañamiento de los veinte legisladores cercanos a Mauricio Macri, entre los que se encuentran Diego Santilli, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, entre otros. Mientras que el polémico diputado Fernando Iglesias se abstuvo en la votación, tal como hizo Silvana Giudici.

Tras finalizar la sesión por falta de quórum, el espacio que preside Macri, emitió un duro comunicado. El PRO cuestionó al Gobierno por destinar $100.000 millones para inteligencia «en un contexto en el que ‘no hay plata’ y sin aclarar el uso de los fondos». El DNU fue rechazado por la Cámara Diputados.

Cómo votaron los distintos bloques

El rechazo del Decreto tenía los votos cantados de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y buena parte de Encuentro Federal -fue uno de sus diputados, Nicolás Massot, quien encabezó el pedido de sesión. Se esperaba también el rechazo de la UCR, aunque en las últimas semanas estaba en duda quienes acompañarían la caída del DNU, especialmente tras la designación de Martín Lousteau al frente de la Comisión de Inteligencia.

En la previa a la sesión, el presidente del bloque de los radicales, Rodrigo De Loredo (que se ausentó en la sesión con previo aviso debido a un viaje), compartió un comunicado en su cuenta de X en el que adelantó que la mayoría de su bloque daría quórum en la sesión y en consecuencia, votarían su rechazo.

Por su parte, La Libertad Avanza votó de manera abroquelada la vigencia de DNU 676/24 junto con el MID, el bloque de los tucumanos que se fueron en su momento de UxP (Independencia).

Votaron el rechazo: 156

UP: 89 de 99 afirmativos. (10 ausentes)

UCR: 22 de 34 afirmativos (Aguirre, Banfi, Benedetti, Brouwer de Koning, Carbajal, Carizo AC, Carrizo MS, Cobos, Coletta, Coli, Galimberti, Giorgi, Juliano, Manes, Monti, Polini, Quetglas, Rizzotti, Sánchez, Sarapura, Tavela, Tetaz). (4 ausentes y 8 negativos)

PRO: 20 afirmativos (Ardohain, Aviso, Besana, Bongiovanni, Brambilla, Chumpitaz, De Sensi, Fernandez Molero, Figueroa Casas, Finocchiaro, González A, Laspina, Lospennatto, Razzini, Romero AC, Santilli, Sotolano, Vidal y Yeza). (4 negativos, 15 ausentes y 2 absentenciones)

Encuentro Federal: 12 de 16 afirmativo. (4 Ausentes: García Aresca, Gutierrez, Torres. Monzó reclamó a viva voz su voto afirmativo).

Coalición Cívica: 6 de 6 afirmativo

Buenos Aires Libre (Píparo y Macyzyn). 2 de 2 afirmativo.

Izquierda: 5 de 5 afirmativos.

Votaron la vigencia: 52

LLA: 33 de 38 negativos (4 ausentes y Menem Presidente no vota)

UCR: 8 negativos (Arjol, Campero, Cervi, Nieri, Picat, Reyes, Tournier y Verasay) (22 afirmativos y 4 ausentes)

PRO: 4 negativos (Arabia, Rodriguez Machado, Tortoriello y Vazquez) (20 afirmativos, 2 abstenciones y 15 ausentes)

Independencia: 3 de 3 negativo.

MID: 3 de 3 negativo.

Producción y trabajo: 1 negativo (Picon Martínez) y 1 ausente.

Se abstuvieron: 6

Innovación Federal: 4 de 8 abstenciones (4 ausentes – Se abstuvieron los 4 de Misiones).

PRO: 2 abstenciones (Giudici e Iglesias) (20 afirmativos; 4 negativos; y 15 ausentes)

Se ausentaron: 42

PRO: 15 ausentes (Ajmechet, Bachey, Baldassi, Bianchetti, Capozzi, Lombardi, Maquieyra, Milman, Nuñez, Quiroz, Ritondo)

UP: 10 ausentes: (Allende, Bertoldi, Bordet, Campitelli, Cisneros, Estrada, Moyano, Paponet, Pedrali y Zabala Chacur).

LLA: 4 ausentes ( Arancibia Rodriguez, D´Alessandro, Gonzáles G. y Pauli)

UCR: 4 Ausentes (Antola, Barletta, Cipolini y De Loredo)

Innovación Federal: 4 ausentes (Caletti, Domingo, Outes y Vega)

MPN: 1 de 1 ausente (Llancafilo)

Por Santa Cruz (Gobernador Vidal): 2 de 2 ausentes.

Creo: 1 de 1 ausente (Omodeo)

Producción y Trabajo 1 de 2 ausente (Moreno)

El oficialismo intentó, sin éxito, evitar el golpe

En un intento de dilatar la sesión, el diputado por la Libertad Avanza Nicolás Mayoraz había buscado rechazar el tratamiento del decreto «sobre tablas» y reclamó una mayoría especial. «Es un tema serio y no existe ningún antecedente que se trate sobre tablas. No tiene dictamen, entonces se sale de la lógica ordinaria del tratamiento de las leyes”, afirmó el legislador en el recinto.

«La regla es que solo se trata en recinto con dictamen, aunque los dictámenes no son vinculantes para el cuerpo. Por ejemplo, no se trata nunca el pliego de los jueces si no hay un dictamen. Y la excepción es que si no hay dictamen se sigue el tratamiento que establece el reglamento para las cuestiones sobre tablas. Y en ese punto es claro que estamos aquí por tratar un DNU de un tema tan importante, tan grave y tan urgente para la Nación Argentina que nosotros esperábamos que pudiera ser tratado en la Comisión Bicameral, que es el ámbito natural», agregó luego Mayoraz.

El oficialismo no logró sostener la vigencia del DNU en Diputados y ahora se encamina el tratamiento en el Senado.

Qué diputados habilitaron el quórum

Los diputados que habilitaron el quórum fueron: 82 (luego se sumaron más) de Unión por La Patria, 11 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 5 del PRO, 16 perteneciente a la Unión Cívica Radical y 2 del MID.

El detalle marca que los legisladores del PRO que bajaron al recinto y habilitaron el debate fueron Álvaro González, Daiana F Molero, Florencia De Sensi, Hector Stefani y Sofía Brambilla. Mientras los diputados del radicalismo fueron: Manes, Coli, Juliano, Rizzotti, Cobos, Carbajal, Aguirre, Carla Carrizo, Tavela, Banfi, Quetglas, Coletta, Tetaz, Benedetti, Brouwer, Polini. Los legisladores libertarios Bonacci y Arrieta estaban parados.

Fondos reservados para la SIDE: el paso a paso

El lunes 22 de julio, el Gobierno del presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el nuevo organigrama del Poder Ejecutivo, dentro del cual funcionará la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la creación de sus cuatro áreas.

«La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica», indicó la Presidencia.

Luego, a través del Decreto 656/2024, publicado el martes 23 de julio, en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y todos los ministros del Gabinete, se asignaron los fondos de «carácter reservado» para «el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional».

Desde que Milei asumió la presidencia, los gastos reservados de la ahora SIDE se incrementaron en un 391%, mientras que el presupuesto general del organismo también dio un salto, ya que cuenta con una partida de $36.741 millones (suba de 136%), a la que ahora se agregan estos $100 mil millones.

Fuente: C5N