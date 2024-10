La Cámara de Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel(143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones), que modificaría la forma de votar en las elecciones del año próximo. La sesión continúa: se votará la declaración de emergencia en la provincia de Córdoba aprobada en el Senado. El temario incluye el plan de Abordaje integral contra el Crimen Organizado, una sustancial reforma en materia de seguridad.

El oficialismo, junto a sus aliados, logró aprobar el modelo de boleta que se utiliza actualmente en la provincia de Mendoza. El único desacuerdo que existía entres los bloques que adhieren a la reforma electoral era la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero, iniciativa que sería retomada en el futuro por la UCR. Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad -que no los beneficia dado que representan a partidos provinciales y no llevan candidato presidencial- no avance en el recinto y lograron aplicar su voluntad.

El arco oficialista y los espacios considerados dialoguistas acompañan la iniciativa sancionada en el Senado. Desde La Libertad Avanza, que no es autor del proyecto de Boleta Única de Papel, plantearon que este sistema abarataría costos, podría impulsar mayor transparencia y hasta algunos de sus miembros sostuvieron que terminaría con un esquema electoral fraudulento que en Argentina no tiene antecedentes concretos históricos a nivel nacional, lo que representó el principal argumento de Unión por la Patria -que no acompaña la reforma-. Sí dejaría de practicarse, por falta de utilidad, el robo de boletas.

Sesión en Diputados: qué temas se votaron en el Congreso

En el inicio de la sesión, se avanzó con un paquete de aprobaciones en convenios y tratados internacionales, además de la autorización de pliegos de cargos diplomáticos. Con inusual impulso conjunto del PRO y Unión por la Patria, obtuvo media sanción el Régimen Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, para gestionar acciones concretas tendientes a la preservación de costumbres y tradiciones.

En simultáneo, espacios considerados dialoguistas convocaron a una conferencia de prensa en donde apoyaron la marcha universitaria que se realizará el 2 de octubre. Por su parte, Unión por la Patria -que respaldó la ley de financiamiento universitario- remarcaron el proyecto de resolución en repudio al Presidente de la Nación por sus comentarios despectivos a la diputada Victoria Tolosa Paz y a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, obtendría consensado generalizado convertir en ley la declaración de Emergencia Ambiental, Económica y Habitacional en zonas afecta por los incendios en territorio cordobés, que implica un redireccionamiento de fondos de ayuda para los damnificados y la facilitación de créditos para la reconstrucción de viviendas.

Después de lo que fue la sanción de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el oficialismo se entusiasma con la aprobación de dos nuevos proyectos vinculados a la seguridad: la reforma de la Ley N° 26.216 de Armas de Fuego -que flexibilización el protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego- y el Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también denominado ley Antimafias, que incrementa y unifica penas para personas a las que se le atribuyen formar parte de una organización criminal, además de incrementar las potestades de las fuerzas de seguridad.

Boleta Única de Papel: cómo se votará en el 2025

En la Boleta Única de Papel se despliegan todos los candidatos que compiten para un mismo cargo, por lo que el elector expresa su voto marcando casilleros por los partidos o frentes electorales por cada categoría (presidente, gobernador, diputado, intendente, concejal, etc).

Se pueden ver fotos de los titulares de la lista junto al logo y nombre del espacio por el que compite, mientras que los candidatos suplentes solo figuran con sus nombres. De esta manera, los votos a distintas listas ya no se armarían cortando boleta sino marcando con lápiz o lapicera las distintas alternativas.

Asimismo, la impresión y distribución de las boletas dejará de estar en manos de las agrupaciones políticas y pasará a ser responsabilidad del Poder Ejecutivo. «Se deberá imprimir la Boleta Única en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un cinco por ciento (5%) adicional para reposición en caso de contingencias”, plantea el proyecto, que estipula un proceso previo de divulgación explicativa -tanto para electores como para autoridades de mesa- de la modalidad de votación.

Ley Antimafias: qué dice el proyecto

El proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocida como ley Antimafias, tipifica el crimen organizado en una lista de delitos y establece que existe este tipo de asociaciones cuando tiene como fin «la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando «los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos», o cuando «estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional».

En ese marco, agrava las penas para los que se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: «Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización». En otro sentido, establece “Zona Sujeta a Investigación Especial”, donde se aplicarán mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.

En el marco de esta ley, las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de «llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación». Por otro lado, se implementarán decomisos anticipados de cualquier bien que «presumiblemente» sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.

