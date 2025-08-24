El mundo de las criptomonedas despierta cada vez más interés, especialmente entre los jóvenes que buscan nuevas formas de inversión. Sin embargo, la falta de información y la sobreabundancia de promesas rápidas en redes sociales pueden generar confusión y riesgos innecesarios. Frente a este escenario, la voz de referentes con trayectoria resulta clave para orientar a quienes recién comienzan.

Diego Gurpegui, miembro de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los principales oradores en la reciente capacitación sobre cripto en Posadas, remarca que lo primero es entender los fundamentos antes de dar cualquier paso.

Diego Gurpegui.

«Lo más importante de lo que vinimos a hacer a Misiones es aprender de qué se trata, conocer los fundamentos de por qué puede ayudar a las personas, cambiar vidas, negocios y economías», subrayó.

«No existe la plata fácil»

En tiempos donde abundan las publicidades que prometen ganancias inmediatas, Gurpegui fue contundente:

«Cuando se habla de dinero, no hay que mandarse sin conocer. Siempre recomiendo ser escéptico, no dejarse ganar por la codicia y saber que no existe la plata fácil en ningún lado. Mi primer consejo es parar la pelota, tratar de entender de qué se trata y comenzar de a poco, de abajo e ir creciendo y aprendiendo».

Para el especialista, la diferencia entre Bitcoin y otras criptomonedas es fundamental. «Criptomonedas, bitcoin, no es todo lo mismo. Cuando se invierte, hay que elegir bien a dónde», advirtió.

Educación antes que inversión

El entusiasmo que despierta el tema entre las nuevas generaciones tiene un costado positivo: el deseo de aprender. Sin embargo, Gurpegui advierte sobre el riesgo de formarse en fuentes poco confiables.

«Recomiendo jornadas como las que trajimos a Posadas. Es mucho conocimiento concentrado en un día y con personas que saben sobre el tema. Hay que tener cuidado a quiénes seguir en redes, porque muchos prometen cosas espectaculares y tal vez no es el mejor camino para aprender», aconsejó.

Un nuevo paradigma

Más allá de la inversión, Gurpegui destaca la dimensión transformadora de Bitcoin.

«Es mucho más que invertir y hacer plata, se trata de un cambio de paradigma», concluyó.

Claves para principiantes según Gurpegui

Ser escéptico y no dejarse llevar por promesas rápidas.

Empezar de a poco, priorizando la educación antes que la inversión.

Diferenciar Bitcoin de otras criptomonedas.

Elegir fuentes confiables y evitar «gurús» de redes sociales.

Gurpeguie fue uno de los principales oradores en la sexta edición de DescentralizAR, el evento gratuito más importante del país sobre Bitcoin y criptoeconomía, organizado por la ONG Bitcoin Argentina con el apoyo del Gobierno de Misiones a través del IMiBio y el Fondo de Crédito Misiones.

La jornada se desarrollaró en el Parque del Conocimiento, de 9 a 18 horas, con charlas, talleres, juegos, espacios de debate y un cierre comunitario en formato meetup de 19 a 21 horas. Contó con la participación de más de 400 personas de todos los puntos de la provincia.