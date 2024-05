La cartelera del mes de mayo promete una variedad de espectáculos para todos los gustos y por distintos puntos de la provincia. Las actividades comienzan el jueves 2 de mayo desde las 20:00 horas, en Terre Rouge (Bolívar 2176) quienes estarán festejando su primer aniversario presentando su noche “fusión” en la cual el menú estará a cargo de “Nómades”. Habrá sorteo sorpresas y set de vinilos de Tato Piatti. El viernes 3 de mayo habrá dos alternativas, la primera; en el auditorio Montoya a las 21:30 horas se estará presentando “Master Stroke”, el grupo de homenaje a Queen, la histórica banda que lideraba Freddy Mercury. Entradas en boletería y tiket way; la segunda un poco más cerca de la medianoche el club electrónico de UMMA (Maipú 2260) tendrá una visita internacional con la presencia en cabina del Dj Dubfire que estará acompañado por los experimentados Roberto Ceratti y Julia Millan Ford, los Ingresos se pueden adquirir a través de central ticket.

Al otro día, las actividades artisitcas se trasladanala ciudad de las cataratas, municipio que se prepara para recibir a uno de los días más festejados por los fanáticos del cine y de la ciencia ficción, el Star Wars day, es por eso que el sábado 04 de mayo se realizará la primera edición del «My the Force Iguazú», la cita será en el Centro de empleados de comercio de Puerto Iguazú (Av. Hipólito Irigoyen 861).

Transitando la segunda semana del mes,y antes de su presentación en el Cosquín Rock de Paraguay, llega el plan de la mariposa, en su regreso a la capital, el encuentro con su público será el viernes 10 de mayo a las 21:00 horas en el Auditórium Montoya (Ayacucho 1962). Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del auditorio o a través de las plataformas: Ticketway y Ticket misiones. El sábado 11 de mayo en el complejo UMMA (Maipú 2260) Juanca Horodeski y Flavio Bogado vuelven a juntarse para poner música en una de las noches más esperadas del año. Ingresos en boletería y a través de Ticket misiones. Ese mismo día, pero en Puerto Rico se realizará una nueva fecha de shaker club en el cual se estarán presentando el Dj Ezequiel Arias junto a Diego Welter, Anfran, Lucas Rivera y Mauro Heuer. Ingresos a través de central tickets.

A mitad de semana, el miércoles 15 de mayo a las 21:30 en el auditorio Montoya, el reconocido filósofo Darío Sztajnszrajber y la destacada periodista Soledad Barruti llegan a la ciudad capital para ofrecer una experiencia única que promete sacudir las mentes y los corazones de los asistentes. Ingresos a través de boletería y ticket way. Ese fin de semana también estarán visitando Posadas el cantante uruguayo Lucas Sugo, quien viene de gira con su último espectáculo titulado “Vida Mía Tour” se estará el viernes 17 de mayo en el complejo UMMA (Maipú 2260) La previa estará a cargo de los Djs Carlitos Silva y Vaca. Mientras que el capo cómico Diego Capusotto se presenta el sábado 18 de mayo a las 21:30 horas en el auditorio del Montoya con su espectáculo El maravilloso mundo de Diego Capusotto. Ingresos a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar. Parea cerrar un fin de semana de emociones el domingo sobre el mismo escenario a las 21:00 horas se presentarán la banda de rock los “Tipitos” que vienen de gira festejando los 20 años del “Armando Camaleón”. Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del Montoya o a través de la plataforma ticketway.

Para el fin de semana patrio se llevarán a cabo tres actividades, el viernes 24 de mayo a las 22:00 horas en el hotel City de Puerto Iguazú se presentan The Beats, la banda tributo a los cuatro de Liverpool. La segunda propuesta está a cargo del Lic en antropología y sommelier de té, Horacio Bustos, quien vuelve a la provincia para compartir una experiencia única de cata. La cita será el sábado 25 de mayo en el hotel Bagu. Quienes estén interesados en participar de esta jornada única e irrepetible deberán comunicarse al 3765 03-0575.

La agenda del mes cierra con un festival al aire libre, en el marco de las celebraciones del Día Provincial de la Selva Misionera y del Día Trinacional del Bosque Atlántico, desde las 17:00 horas del domingo 26 de mayo en el cuarto tramo de la costanera de Posadas habrá un festival artístico para toda la familia. Actúan el Bichy Vargas y la obra de títeres sakados del tacho.

*MATERIAL*

AGENDA DEL MES DE MAYO

Aniversario Terre: EL jueves 2 de mayo desde las 20:00 horas, Terre Rouge (Bolívar 2176) festeja su primer aniversario presentando su noche “fusión” en la cual el menú estará a cargo de “Nómades”. Habrá sorteos sorpresas y set de vinilos de Tato Piatti.

Tributo a Queen: El viernes 3 de mayo a las 21:30 horas se presenta en el auditorio del Montoya, “Master Stroke”, el grupo de homenaje a Queen, la histórica banda que lideraba Freddy Mercury. Entradas en boletería y ticket way.

Dubfire en el club electrónico: El viernes 3 de mayo se estará presentando por primera vez en la provincia el Dj Dubfire en el club electrónico de UMMA (Maipú 2260). Estará acompañado por los experimentados Roberto Ceratti y Julia Millan Ford. Ingresos a través de central ticket.

May The Fourth Iguazú: La ciudad de las cataratas se prepara para recibir a uno de los días más festejados por los fanáticos del cine y de la ciencia ficción, el Star Wars day, es por eso que el sábado 04 de mayo se realizará la primera edición del «My the Force Iguazú», la cita será en el Centro de empleados de comercio de Puerto Iguazú (Av. Hipólito Irigoyen 861).

El plan de la mariposa: Después de un exitoso 2023, en su regreso a la capital, se estarán presentando el viernes 10 de mayo a las 21:00 horas en el Auditórium Montoya (Ayacucho 1962). Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del auditorio o a través de las plataformas: Ticketway y Ticket misiones.

Fiesta retro: el sábado 11 de mayo en el complejo UMMA (Maipú 2260) Juanca Horodeski y Flavio Bogado vuelven a juntarse para poner música en una de las noches más esperadas del año. Ingresos en boletería y a través de Ticket misiones.

Shaker Club: El sábado 11 de mayo se estarán presentando en Puerto Rico, el Dj Ezequiel Arias junto a Diego Welter, Anfran, Lucas Rivera y Mauro Heuer. Ingresos a través de central tickets

Mitos: En medio de tiempos convulsos y desafiantes, el reconocido filósofo Dario Sztajnszrajber y la destacada periodista Soledad Barruti llegan a Posadas el miércoles 15 de mayo a las 21:30 en el auditorio Montoya, para ofrecer una experiencia única que promete sacudir las mentes y los corazones de los asistentes. Ingresos a través de boletería y ticket way.

Vida Mia Tour: Con único show en la capital, el cantante uruguayo se estará presentando el viernes 17 de mayo en el complejo UMMA (Maipú 2260) La previa estará a cargo de los Djs Carlitos Silva y Vaca. Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del complejo de lunes a viernes de 16:00 a 20:00, Deli Drink (Salta y Junín), UMMITA (Corrientes 1958) de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, o a través de Ticket misiones.

El maravilloso mundo de Diego Capusotto: A pedido del público y luego de agotar localidades, la “biocomedia” que reúne lo biográfico y lo ficcional del capo cómico, se realizará la segunda función el sábado 18 de mayo a las 21:30 horas en el auditorio del Montoya. En esta oportunidad el actor y director Daniel Berbedés será quien acompañará al gran humorista argentino en escena. Ingresos a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar

Los tipitos: La banda de rock, Los Tipitos vuelve a girar por el país y llegará al litoral con un show que promete muchas emociones y momentos cargados de clásicos, ya que esta gira está enmarcada dentro de los festejos de los 20 años del “Armando Camaleón”, la cita será el domingo 19 de mayo a las 21:00 horas en el auditorio del Montoya (Ayacucho 1962). Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del Montoya o a través de la plataforma ticketway.

The Beats llega a Iguazú: Revive la magia de The Beatles en un concierto imperdible a través de la banda The Beats quien realizará un homenaje a la banda más icónica de todos los tiempos, con las mejores canciones y una puesta en escena impecable. La cita será el viernes 24 de mayo a las 22:00 horas en el hotel City de Puerto Iguazú.

Cata de Té: El Lic en antropología y sommelier de té, Horacio Bustos, vuelve a la provincia para compartir una experiencia única de cata. La cita será el sábado 25 de mayo en el hotel Bagu. Quienes estén interesados en participar de esta jornada única e irrepetible deberán comunicarse al 3765 03-0575.

Festival “Somos selva”: En el marco de las celebraciones del Día Provincial de la Selva Misionera y del Día Trinacional del Bosque Atlántico, desde las 17:00 horas del domingo 26 de mayo en el cuarto tramo de la costanera de Posadas habrá un festival artístico para toda la familia. Actúan el Bichy Vargas y la obra de títeres sakados del tacho.