Los monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados que no paguen Ganancias y bienes personales pueden solicitar el reintegro del sobreprecio del 35% cuando realizan compras en el exterior. En cambio, los empleados que sí pagan Ganancias deberán realizar una presentación anual en el mes de marzo.

La nueva percepción dispuesta en la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos alcanza a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera.

En este sentido, si la empresa factura en pesos, en la tarjeta llegará como consumo en pesos y no se paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo.

En tanto, servicios como Netflix, Hulu, Amazon Prime, Spotify pagan la nueva percepción. La plataforma digital de compra de videojuegos Steam permite la compra de videojuegos desde Argentina y también pagan el 35%. Sin embargo, muchos usuarios admiten que algunos juegos son más baratos en pesos que en dólares.

La otra «guerra de tarifas» también llegó a las consolas de videojuegos. El servicio PlayStation Plus, que cuesta u$s 59,99 al año, se verá afectado por el impuesto ya que se paga en dólares. Sin embargo, en el caso de su histórico rival; la Xbox de Microsoft, que tiene una gran parte de títulos en su tienda online con precios pesificados, dejándolos mucho más baratos y en pesos que en una cuenta de EE.UU. o de Europa.

Otros servicios cercanos a los gamers no serán afectados; como es el caso de Twitch, la plataforma de streaming de video. Desde hace un tiempo la opción paga, Twitch Prime, pesificó sus resúmenes por lo que no debería verse afectado.

La resolución también alcanza a las aplicaciones móviles pagas en Play Store y App Store. Si tenemos aplicaciones pagas en el teléfono y por la normativa no queremos actualizarlas, debemos cancelar los métodos de pago Google Pay o los pago con Apple ID y Apple Pay a través del Store correspondiente. En Argentina, ambos Store aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. Si suscribieron a servicios digitales a través del App Store de Apple, come el cupo sí o sí.

Los servicios digitales que sí se cobran en dólares -como, por ejemplo, los servicios de Google Drive, LinkedIn Plus o Gmail, las aplicaciones de Apple o los servicios de almacenamiento en la nube, como Dropbox- sí seguirán pagándose en esa divisa y por lo tanto consumirán parte del cupo disponible.

La adquisición de cursos a través de plataformas educativas y software con fines educativos está excluida. Los pagos mensuales en plataformas como Coursera, Khan Academy, edX no se verán alcanzados. Además, la compra de libros en cualquier formato no consumirá cupo y el uso de plataformas educativas o software dedicado a ese fin no está alcanzado por la percepción del 35%.

Tampoco deben pagar este recargo los gastos asociados a proyectos de investigación cuando los investigadores se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, provinciales y los municipios y las universidades que integran el sistema universitario argentino.

Paso a paso, cómo pedir el reintegro del 35%

La buena noticia es que se puede pedir el reintegro del porcentaje: la AFIP dispuso un mecanismo para pedir la devolución del «gravamen percibido». A través de la página web oficial, cada contribuyente puede ver cuánto le retuvieron a cuenta del impuesto para que el excedente pueda ser reintegrado en la cuenta bancaria informada en AFIP. La institución evalúa si el pedido corresponde y, por último, transfiere.

Para realizar el trámite, es necesario tener CUIT, clave fiscal nivel 2 o superior, informar a la AFIP el CBU en el que se acreditarán los fondos en la pestaña «Declaración de CBU» y poseer Domicilio Fiscal Electrónico.

En primer lugar, debemos ingresar al sitio oficial y se debe dar de alta el servicio «Mis retenciones» en «Administrador de relaciones de clave fiscal». El segundo paso es dar clic en «Buscar» para que la web arroje un listado con logos oficiales del Fisco nacional, de los provinciales, entre otros. En esta lista, hay que elegir «AFIP». Luego, apretar el botón «servicios administrativos».

Una vez realizado estos pasos, se despliega una lista con todos los servicios a disposición del contribuyente. Se debe hacer clic en «Mis retenciones» para confirmar el perfil y llenar campos obligatorios con datos personales y la retención a consultar.

Por último, al ingresar al servicio «Devolución de Percepciones AFIP» se podrán ver todas las percepciones precargadas según tu CUIT. Las que no estén en la listas, pueden ser cargadas a mano por el contribuyente.