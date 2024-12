El senador nacional Edgardo Kueider, de raíz peronista, fue detenido anoche en Paraguay con más de US$200.000 que no pudo justificar.

Actualmente, integra el bloque de Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue el candidato que intentó imponer la Libertad Avanza para la estratégica comisión de Inteligencia y en sus votaciones acompañó al oficialismo. Es un aliado y tiene buen vínculo con Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos a Javier Milei.

“Se lo detuvo en un control de rutina a las 12.40 de la madrugada en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. En un vehículo que estaba ingresando a Paraguay le encontraron unos paquetes. Le preguntaron si tenía dólares y no lo declaró. Llevaba más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos”, dijo Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, a AM 780. Orué añadió: “En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”.

“Pusimos en conocimiento al embajador argentino en Paraguay [Guillermo Nielsen], pero ahora está a cargo de la fiscalía, que determinará si queda detenido o tiene inmunidad”, señaló Orué. Interviene en el caso el fiscal Edgar Benítez, de la unidad fiscal N°2 especializada en anticontrabando.

Los asesores de Kueider en el Senado se enteraron por las noticias de la situación del legislador, según confirmó LA NACION a partir de fuentes legislativas. En el bloque de Unión por la Patria, que encabeza el kirchnerista José Mayans, informaron que esperarán conocer en detalle lo que sucedió antes de expresar una opinión sobre la detención del legislador entrerríano.

Fuente: La Nación