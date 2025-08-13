En el marco de reclamos presentados por vecinos de la localidad de Dos Hermanas, la Dirección de Impacto Ambiental del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables a cargo de Franco García Sosa, junto a la Policía Ambiental, realizó un relevamiento en la zona para verificar posibles infracciones a la normativa vigente.

Durante la inspección se constató la existencia de un basural a cielo abierto en un terreno privado. Además, se detectó un movimiento de suelo en la rotonda que une la Ruta Provincial Nº 17 con la Ruta Nacional Nº 14.

Ambas situaciones fueron registradas para dar seguimiento a las acciones correspondientes, en cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales que rigen en la provincia.