El ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó cómo transcurrió la jornada de votación de las elecciones legislativas 2026, al hablar desde el Centro de Cómputos junto a la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar y Camilo Baldini, presidente del Correo Argentino.

«Hay algunos establecimientos que es posible que aún se siga votando», indicó pasadas las 18. «Hay que agradecerle a la ciudadanía por haber concurrido a votar», indicó,

También les agradeció a las autoridades de mesa, fiscales partidarios y a las fuerzas de seguridad por su labor durante los comicios.

Además, destacó el debut de la Boleta Única Electrónica. «Se ha desarrollado una nueva de forma de votación, más ágil, moderna y trasparente con mucho éxito; no tuvimos reportes de incidentes», señaló.

«Todo el mundo destacó la facilidad de esta forma de votación, es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo y un éxito para el sistema político argentino. Era una deuda con los ciudadanos», concluyó.

Fuente: Ámbito