El candidato a diputado nacional por el Partido Agrario y Social y actual legislador, Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, destacó la aprobación de la ley provincial de promoción de la actividad esenciera en Misiones y reconoció el logro de la lucha de los productores y de la diputada provincial del mismo espacio, Blanca Alvez.

Los productores de la zona del Alto Uruguay, especialmente de El Soberbio, enfrentan tres años de pérdidas casi totales por la falta de un programa oficial que los contenga, los asista y promueva mercados para la comercialización de un producto tradicional (el aceite de citronella) que tuvo un fuerte impacto en la región y que, contradictoriamente, tiene alta demanda en distintos países. Ante esta realidad, la concejal del PAyS en El Soberbio Normelia Dos Santos presentó un proyecto de Ordenanza que propone confeccionar un Registro Municipal de Productores Esencieros y gestionar ante el gobierno provincial un subsidio para el sector. Paralelamente, la diputada del PAyS Blanca Alvez presentó el proyecto de Ley que finalmente se trató en conjunto con otra iniciativa y se aprobó en la última sesión del año, y que crea ese marco legal de contención y promoción de la producción esenciera que tanto reclama la zona.

«Esto es el PAyS, es trabajo en equipo por los problemas reales de la gente. Estoy orgulloso de ser candidato a diputado nacional por un espacio que no se corre de las demandas elementales y siempre está al lado de los productores que se rompen el alma trabajando. A nosotros el productor nos conoce y nos demanda resultados porque somos los que estamos siempre. No sé si otros candidatos conocen algo de la producción, de la realidad esenciera, si saben o conocen una chacra, si acompañaron a algún sector que necesita este tipo de representación. Estoy seguro que no tienen ni idea y por eso pido el voto para la boleta verde», disparó.

Y aseguró que de ahora en más, también será el PAyS el que exija la implementación de la ley, porque es urgente la tecnificación de los procesos de producción de aceites esenciales para recuperar mercados.

Bárbaro recordó que el 22 de octubre, el Partido Agrario y Social compite en las categorías senadores y diputados nacionales por la provincia de Misiones, y parlamentaria del Mercosur. La lista está integrada por Sebastián Tiozzo y Elvani Goring como senadores titulares; Cacho Bárbaro, Graciela de Melo e Isaac Lenguaza como diputados nacionales titulares, y Normelia Dos Santos como parlamentaria del Mercosur titular.