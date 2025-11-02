Francisco ‘Pepi’ Wipplinger nunca fue un hombre de grandes discursos, pero su nombre se volvió sinónimo de progreso en el sur misionero. Empresario de convicciones, trabajador incansable y figura respetada por pares y empleados, supo construir en silencio un legado que trascendió los límites de sus empresas. A los 85 años, cuando muchos eligen el retiro, decidió incursionar en la política y fue electo concejal de Posadas. Renunció a su banca antes de asumir, fiel a su estilo discreto. Este sábado 1° de noviembre murió, dejando una huella tan profunda como silenciosa.

Un pionero con visión

En los años en que Misiones comenzaba a perfilarse como polo productivo, Wipplinger apostó fuerte al desarrollo. En el sector forestal, el transporte y la ganadería, su nombre se volvió referencia de trabajo serio y planificación. Supo leer antes que otros el potencial del sur provincial y lo transformó en oportunidades concretas: puestos de empleo, inversión y crecimiento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, su grupo empresario llegó a manejar unas 40 mil hectáreas productivas, flota de transporte y proyectos vinculados al aprovechamiento sostenible de la madera. Lo movía una convicción: que la verdadera riqueza está en generar valor y empleo. Quienes lo conocieron coinciden en que su oficina no era un despacho, sino una extensión del campo: sencillo, sin lujos, pero con una energía que lo mantenía siempre en movimiento.

La política como servicio, no como escenario

En 2023, a los 85 años, sorprendió a todos al presentarse como candidato a concejal de Posadas. No hizo campaña, no dio entrevistas ni invirtió en redes. Y sin embargo, fue electo. Su figura generaba respeto más allá de los sectores: representaba al hombre común que había hecho mucho sin pedir aplausos.

Su incursión en la política fue, según sus allegados, una manera de “devolver algo” a la comunidad que lo vio crecer. Pero no soportaba la exposición pública. Poco antes de asumir, decidió dar un paso al costado y renunció a su banca. “La política necesita gente que trabaje más de lo que hable”, había dicho alguna vez en una conversación informal, casi como una declaración de principios.

Liderar sin estridencias

En un tiempo donde la visibilidad parece ser la medida del éxito, ‘Pepi’ Wipplinger fue la excepción. No usaba redes sociales, no asistía a eventos mediáticos y evitaba las cámaras. Su liderazgo se ejercía desde la acción. Cada proyecto, cada empleado que formó y cada decisión de inversión hablaban por él.

Su entorno lo describe como un hombre exigente pero justo, reservado, amante de la naturaleza y del trabajo bien hecho. No había improvisación en su forma de conducir: cada paso estaba meditado, cada decisión respondía a una visión de largo plazo. Así fue construyendo una reputación de seriedad que traspasó generaciones y sectores.

Un legado más allá de los negocios

La muerte de Wipplinger no solo marca el final de una etapa empresarial, sino también el cierre de una forma de entender el liderazgo. En tiempos de inmediatez, su vida invita a reflexionar sobre el valor del compromiso silencioso, de la palabra cumplida y del trabajo constante como herramienta de transformación social.

Sus aportes al desarrollo económico del sur misionero, su apuesta por el empleo local y su coherencia personal conforman un legado difícil de igualar. No buscó reconocimiento, pero lo obtuvo; no pretendió protagonismo, pero lo tuvo; y cuando se trató de decidir entre la exposición y la coherencia, eligió lo segundo.

Una vida de acción y coherencia

Wipplinger fue, en definitiva, un hombre de acción. Desde sus inicios hasta sus últimos días, mantuvo la misma forma de mirar el mundo: trabajar, producir y generar futuro. Sus colaboradores recuerdan que, incluso en los últimos años, seguía pendiente de cada detalle, visitando los campos, revisando informes, planificando.

Su historia es también la de una provincia que creció al ritmo de hombres y mujeres que entendieron que el progreso no se construye desde el discurso, sino desde la acción cotidiana.

Murió como vivió: sin ruido, sin cámaras, sin titulares grandilocuentes. Pero dejando una marca imborrable. Porque hay vidas que no necesitan micrófono para hacerse escuchar.