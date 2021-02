Luego de cumplir su primer año de gestión al frente de la delegación Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en medio de un complicado escenario por la pandemia del coronavirus, Silvia Risko, hizo referencia a los temas que debió afrontar durante el 2020 y remarcó que “la política es la herramienta más noble que tenemos para transformar la realidad social”.

“Hemos recibido una infinidad de denuncias y alrededor del 50 por ciento fueron por violencia de género, algo que sorprende, ya que nuestro organismo no encara esa línea, sino la de discriminación, racismo y xenofobia. A partir de esa rotura de esquema, entendimos hacia dónde debe apuntar el INADI Misiones y, por ende, comenzamos a realizar capacitaciones con el fin de enseñar, sensibilizar y concientizar con respecto a las leyes que están, pero que no se implementan. De lo contrario, el cambio cultural que hace falta para erradicar la violencia no sería tan lento”, destacó la delegada.

Indicó que se marca un retraso a nivel Estado local, provincial y nacional con respecto a las políticas de prevención, es decir, las de cambio cultural.

“Como medidas y para llevar una respuesta, cada caso particular que nos llega, lo articulamos con otras instituciones, entre ellas, la Línea 137, la Policía de Misiones, organismos judiciales y diferentes ministerios”, expresó.

Añadió también que “como INADI hemos recuperado la iniciativa de gestión inmediata con el resto de las instituciones”.

Violencia de género y pedido de una reforma judicial

Según un informe difundido por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), son más de 30 los femicidios directos y vinculados en lo que va del 2021 en distintos puntos del país.

Para la ex diputada, la violencia de género es un flagelo social mundial que recae principalmente en el género femenino.

“La violencia de género se puede llegar a dimensionar realmente cuando sos mujer y empatizar con esa realidad que viven muchas de ellas. Las estadísticas inundan y están en todos lados”, afirmó.

Consideró que debe haber una reforma judicial, teniendo en cuenta que el sistema es Republicano con división de poderes.

“Necesitamos políticas que potencien un recambio, porque cuando hay un poder que pierde la credibilidad de los ciudadanos que componen ese Estado, significa que algo está fallando”, ratificó.

Además, resaltó que el Estado debe tener una Política Criminal, la cual se dedique a la resolución del problema desde el inicio hasta el final. “Acá solamente vemos siempre el final, que es el Código Penal, que es la Ley de Femicidio, la Ley de Violencia, pero todo el transcurso para garantizar la prevención no está hecho”.

“Tenemos herramientas como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) para empezar desde salitas de 4 años enseñando y deconstruyendo perfiles hegemónicos de la mujer y del hombre que no se están utilizando como realmente deben ser”, agregó la funcionaria.

“Transformar la Justicia con los métodos que se llevan a cabo actualmente y desde hace años son ‘parches’. Es hora de cambiar y que hagamos una reformulación con respecto al Poder Judicial y al manejo de ese sistema, que es el más divorciado en el país”. “Hace falta que el poder social, civil y político que nos representa como sociedad nos de respuestas para perfeccionar este Poder Judicial que no nos está ofreciendo garantías de seguridad”.

“’Cacho’ Bárbaro es la realidad machista”

Para Risko, hay mucho marketing y publicidad de productos que son de empoderamiento de la mujer, que pasan a ser las protagonistas de historias fantasiosas que se replican inclusive hasta en los discursos políticos.

“La realidad te marca en dichos o comentarios como las mediáticas declaraciones del diputado nacional, Héctor ‘Cacho’ Bárbaro en contra de la ex subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Myriam Duarte, a quien la trató de una cosa, un paquete” a través de un audio.

“Cuando escuchás dichos como los de Cacho Bárbaro hacia una mujer, te das cuenta que cumplió con el catálogo perfecto, ítem por ítem, del violento. Entonces todo este marketing que se promueve, pero que no se ve plasmado en la realidad. Y por otro lado, tenés la realidad de un legislador que está sentado en una banca, que cuando tuvo que votar la Ley Voluntaria de Embarazo, se lavó las manos. La demagogia más potenciada es la que estuvo ahí, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. Más violencia que esa, de poder tener decisión y no ejercerla, no hay”. “Una cosa es la que nos muestran y otra, es la realidad. ‘Cacho’ Bárbaro es la realidad machista”.

Inscripción en el Registro Voluntario de Cupo Laboral Trans en el Estado

Risko también habló acerca Registro de Anotación Voluntaria para que personas transgéneros, transexuales y travestis, para que puedan aspirar al cupo de trabajo establecido por Ley para la administración pública, el cual fue lanzado a principio de este año.

La delegada del INADI Misiones recordó que las personas pueden inscribirse de forma directa y de manera virtual y que no dependen de la institución para hacerlo. “Hay un altísimo porcentaje de personas trans que están excluidas del sistema laboral formal”, precisó.

Días atrás, Ornella Infante, Directora de Políticas contra la Discriminación del INADI, estuvo en Misiones. En su visita se tocaron diferentes temas y entre ellos, la mayor inquietud para la directiva provincial fue saber en qué momento habrán incorporaciones de personas trans dentro del organismo, con el fin de eliminar el Centralismo.

El cupo laboral en el sector público, establecido por el presidente Alberto Fernández mediante el Decreto 721/2020, garantiza que al menos el 1% de la totalidad de cargos y contratos se destinen para personas travestis, transexuales y transgénero. Se busca saldar las distintas realidades de exclusión y discriminación que dichas personas sufren en el acceso al mercado laboral formal, tanto privado como público, y recoge una demanda de reparación histórica de una comunidad que sigue ampliando derechos.

“Si tenés un padrón y una base de datos en el observatorio provincial está trabajando en ello, siempre será una minoría, la cual es totalmente excluida por el desconocimiento que existe de la sociedad y principalmente del Estado sobre la Ley de Identidad de Género. Si fuera así, no se infringirían a diario tantos derechos y se plantaría desde otro lugar para que se cumpla la misma”, resaltó Risko.

Por otra parte, adelantó que este año continuarán trabajando con la misma impronta que en 2020, de formación y capacitación en diferentes áreas para concientizar a la sociedad sobre la discriminación.

“El trabajo territorial y político del INADI se basa en la formación y capacitación contra la discriminación y xenofobia. Esa es la línea en la que trabajamos y que seguiremos en esta gestión. Pero también está la parte burocrática y administrativa, que es la recepción de denuncias y con ellas, la articulación en gestión”, profundizó.

“No queremos ser un órgano obsoleto, burocrático y de marketing. Trabajamos con la realidad, y la política es la herramienta más noble que tenemos para transformar la realidad social”, concluyó.