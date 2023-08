El gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó este miércoles a los vecinos en la celebración por un nuevo aniversario de General Urquiza. Durante el acto protocolar, agradeció a los pioneros por el esfuerzo y la dedicación que pusieron desde la fundación del pueblo y felicitó a las nuevas generaciones por seguir creciendo de la mano del trabajo. Destacó el desarrollo del municipio y prometió continuar trabajando por un futuro próspero para la comuna.

Mencionó el primer mandatario misionero, que estos eventos sirven «para poder tener una dimensión de lo que significan los gobiernos en los diferentes municipios de la provincia. Cuando uno tiene la oportunidad de escuchar los balances de gestión, le llena de alegría saber que este tipo de gobierno, el Gobierno provincial y el municipal de la Renovación, todos los días toman decisiones en pos y en beneficio de la gente de su pueblo», ponderó. Instó a continuar por el camino de la igualdad de oportunidades, la pujanza de los municipios, y la esperanza de los jóvenes.

«Vengo a reivindicar, conjuntamente con la intendenta, la inversión pública en estos lugares, porque no son un gasto. Es algo que otros, de otros espacios políticos, consideran un gasto y que es muy difícil invertir en General Urquiza porque no genera réditos para las arcas de los espacios nacionales. Por eso vengo a reivindicarlo, porque la historia me cuenta que así se forjaron estos pueblos», comentó.

En ese aspecto, destacó la inversión realizada para adquirir un vibro compactador y un camión con el objetivo de fortalecer la flota de vehículos del área de asistencia en el parque vial. «No es un gasto, es la mejor inversión y el mayor orgullo que tienen los misioneros, y los pone en manos de nuestros colonos y productores para que puedan tener los caminos en condiciones y trasladarse todos los días».

Aseguró Herrera Ahuad que estos recursos «son las mejores inversiones, porque tiene que ver con el gen y el ADN misionero». Garantizó que «desde el Gobierno municipal y desde el Gobierno provincial vamos a cuidar esto que han logrado ustedes con enorme sacrificio para que General Urquiza siga creciendo, desarrollándose y para que tenga igualdad de oportunidades».

También, recalcó que «la política y los políticos en este tiempo requerimos de enorme responsabilidad, debemos decir las cosas como son, aceptar o acatar lo que dice la mayoría de la gente, pero también debemos pararnos firmes en las reivindicaciones de las políticas públicas que venimos llevando adelante durante todo este tiempo». Se refirió también a los avances de las políticas de conectividad, la ejecución de un salón de usos múltiples y las tareas de urbanización en la comuna.

Hacia el final, ratificó la decisión de continuar por la senda de la «responsabilidad en la construcción de una provincia cada día mejor, de un General Urquiza cada día mejor y con oportunidades para todos. Es el ejemplo de nuestros pioneros, el ejemplo de los que vieron nacer el pueblo y casi lo ven desaparecer y hoy lo ven florecer. Y esperamos una buena primavera que seguramente tendremos en los próximos 4 años».

En tanto, la intendenta Fátima Cabrera destacó los logros y proyectos futuros de la comuna con apoyo del Gobierno provincial. Agradeció el fuerte compromiso del gobernador con la comuna y mencionó las mejoras en infraestructura vial, acción social y educación.

Los festejos de un nuevo aniversario de la comuna

Hoy se realizó el acto en conmemoración por el 69.º Aniversario de General Urquiza. Posteriormente se desarrolló el tradicional desfile en el que participaron instituciones educativas del municipio, una delegación de la Policía de Misiones y las maquinarias viales otorgadas por el Gobierno provincial. Además, durante la celebración, se realizó un reconocimiento a los pioneros de la comuna.

En este aniversario y con el trabajo conjunto de Telecom, Enacom y el Gobierno provincial se instaló una antena de 4G que optimiza la conectividad en el municipio a través de internet móvil.