Este viernes 22 de agosto Posadas será sede de la sexta edición de DescentralizAR, el evento gratuito más importante del país sobre Bitcoin y criptoeconomía, organizado por la ONG Bitcoin Argentina con el apoyo del Gobierno de Misiones a través del IMiBio y el Fondo de Crédito Misiones.

La jornada se desarrollará en el Parque del Conocimiento, de 9 a 18 horas, con charlas, talleres, juegos, espacios de debate y un cierre comunitario en formato meetup de 19 a 21 horas.

La actividad está organizada por la ONG Bitcoin Argentina, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Misiones a través del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Fondo de Crédito Misiones, y está orientada a estudiantes, emprendedores, comerciantes, instituciones y público general interesado en dar sus primeros pasos en el mundo de Bitcoin y las tecnologías descentralizadas.

El objetivo de DescentralizAR es acercar el conocimiento sobre Bitcoin y la criptoeconomía a personas sin experiencia previa, brindando herramientas para el uso cotidiano, la prevención de estafas y el análisis del impacto legal y económico de estas tecnologías.

La inscripción es totalmente gratuita y ya se encuentra abierta ingresando en el siguiente link: www.descentralizar.org.

Acceso para todos

Desde 2018, DescentralizAR promueve el acceso federal al conocimiento cripto, recorriendo más de 13.400 kilómetros y alcanzando a más de 15.000 personas en 9 ciudades argentinas. Se consolida así como el encuentro educativo más federal y abierto sobre Bitcoin en Latinoamérica.

“Descentralizar no es solo un evento, es una apuesta por acercar contenido gratuito y de calidad sobre Bitcoin y nuevas tecnologías a todo el país. Nos llena de orgullo acercar esta propuesta con grandes referentes y abrir espacios donde más personas puedan formarse, reflexionar y participar del futuro que ya está en marcha”, destacó Jimena Vallone, Directora Ejecutiva de ONG Bitcoin Argentina.

El evento que cuenta además con el acompañamiento de sponsors nacionales e internacionales como ByBit, Bitbase, Bit2me, Kamipay, Ikigii, Bitrefill, Xlabs, Money On Chain, Bull Bitcoin, Kripton Market, Rootstock y Beexo; propone abordar cuestiones como:

Bitcoin como nuevo paradigma del dinero

Usos cotidianos de las criptomonedas

Prevención de estafas

Impacto regulatorio y marco legal

Sobre Bitcoin Argentina

Desde 2013, la ONG Bitcoin Argentina promueve Bitcoin como una tecnología abierta que permite transacciones entre pares, sin intermediarios, con reglas claras y verificables. Defiende un dinero neutral que fortalece la libertad y la cooperación voluntaria, e impulsa que más personas y organizaciones conozcan y adopten Bitcoin como herramienta de progreso, soberanía individual y resistencia a la censura.

Entre sus principales iniciativas se destacan: DescentralizAR, el evento más importante sobre Bitcoin en el país; Proyecto Escuelas y Bitcoin; Proyecto Bitcoin en las Universidades; el Ciclo de Charlas sobre Bitcoin y Cripto; la Diplomatura en Criptoeconomía y Derecho; los Seminarios de Actualización Profesional para abogados y contadores; Bitcoin Pizza Day; Premio B·Arte; la Clínica de Orientación Legal Inicial; y el Bitcoin Manifest.

Cabe recordar que el DescentralizAR es de entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del sitio oficial www.descentralizar.org. Para más información o consultas de prensa, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico info@bitcoinargentina.org.