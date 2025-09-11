En julio de 2025, el mercado laboral argentino sufrió un duro golpe: el empleo privado registrado cayó 0,2 % tanto respecto al mes anterior como al mismo mes del año pasado. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano detectó que los despidos incausados alcanzaron 0,6 cada 100 trabajadores, cifra récord para un mes de julio desde 2016.

Los sectores más afectados incluyen Construcción y Servicios financieros (–0,5 %), Transporte, almacenaje y comunicaciones (–0,3 %), Comercio, restaurantes y hoteles (–0,2 %), y Servicios comunales, sociales y personales (–0,1 %). En contraste, la industria se mantuvo estable frente al mes anterior.

Aunque el nivel de nuevas contrataciones se mantuvo constante (tasa de entrada: ~1,8 %), las desvinculaciones crecieron, llevando la tasa de salida al 2,0 %. También se registraron más suspensiones laborales, que alcanzaron 0,4 cada 100 trabajadores, y 6 % de las empresas aplicaron esta medida, la cifra más alta para un julio en tres años.

Desde el Gobierno destacan que el salario promedio del empleo privado registrado creció en términos reales por segundo mes consecutivo, con una subida de 0,7 % en julio. Sin embargo, esa mejora no fue suficiente para compensar la pérdida de empleo neto y la incertidumbre que generan estas cifras.

Sectores más golpeados por la crisis

El informe oficial detalló que la industria logró mantener los niveles de empleo, pero el resto de los sectores mostraron caídas. La construcción y los servicios financieros encabezaron la retracción, con un descenso del 0,5%. Transporte, almacenaje y comunicaciones se redujo 0,3%; comercio, restaurantes y hoteles, un 0,2%; y los servicios comunales, sociales y personales, un 0,1%.

Comparación histórica: peor julio desde 2016

En la medición interanual, el empleo privado también retrocedió 0,2%. Al comparar con otros meses de julio, el escenario se asemeja a lo ocurrido en 2018 y 2019. Sin embargo, la tasa de despidos alcanzó el valor más alto para este mes desde 2016, lo que marca un retroceso significativo en términos históricos.

Despidos y suspensiones en alza

El estudio reveló que la tasa de salida de trabajadores (2,0) superó a la de entrada (1,8), lo que explica la contracción neta del empleo. Los despidos incausados treparon a 0,6 cada 100 trabajadores, el registro más elevado del año. Las suspensiones también crecieron: 0,4 por cada 100 empleados, con el 6% de las empresas aplicando este mecanismo, un nivel superior al de los últimos tres años.

Fuente: iProfesional / Encuesta de Indicadores Laborales, Ministerio de Capital Humano – datos publicados sobre empleo privado en julio de 2025.