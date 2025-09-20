El jueves 18 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores y con el acompañamiento del Parque del Conocimiento, llevó adelante una jornada cultural y recreativa destinada a personas mayores de toda la provincia.

Las actividades comenzaron a las 10.00 horas en el Teatro de Prosa, con la puesta en escena de la reconocida obra El Lago de los Cisnes. Posteriormente, se realizó la bienvenida oficial a cargo de autoridades provinciales y representantes de las instituciones organizadoras, quienes transmitieron un mensaje de acompañamiento y reconocimiento a las personas mayores.

Al mediodía, la celebración continuó con un almuerzo en el Pabellón 3 del Parque del Conocimiento. Allí se llevó a cabo la elección de la Reina y el Rey de la jornada, junto con distintos números artísticos preparados especialmente para la ocasión. También se desarrolló un animado concurso de sapucay, que puso en valor la tradición y la alegría de la cultura regional.

La jornada concluyó con la esperada Fiesta de Disfraces y Baile Carioca, animada por Jorge Reyes, en un clima festivo que resaltó el protagonismo, la vitalidad y el lugar central que ocupan las personas mayores en la sociedad misionera.

Participaron delegaciones de personas mayores de distintas localidades de la provincia: Azara, San José, Itacaruaré, Puerto Piray, Montecarlo, Eldorado, Caraguatay, Puerto Leoni, Candelaria, Garupá, Apóstoles, Puerto Rico, San Vicente, Aristóbulo del Valle y Panambí.

Asimismo, estuvieron presentes integrantes de diversas asociaciones de adultos mayores, entre ellas: Hilos de Plata, Esperanza, Santa Rita Casia, Estrella Dorada, Rincón de Alegría, Caricias, San Juan Bautista, Rincón de Encuentro, Centenario, Solidaridad, Santa Lucía, Manantial, Cocomarola Oeste, Margaritas, Las Perlitas, Villa Sarita, Milagros Salta, Tiempos de Recompensa, Mamina y Juventud Eterna.

Este encuentro se enmarcó en las propuestas anuales que impulsa la Subsecretaría de Adultos Mayores, con el objetivo de generar espacios de integración, disfrute y reconocimiento, promoviendo una vejez activa y participativa.