El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de la Juventud, junto al Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), presentará este jueves a las 9:00 la tercera edición del Bono Estudiantil. El evento, que contará con la participación de funcionarios de la cartera social y autoridades del instituto, se desarrollará en el salón principal del Parque del Conocimiento de Posadas.

Con un premio de 5 millones de pesos, la iniciativa permitirá a estudiantes de nivel secundario de toda la provincia financiar actividades como fiestas de egresados, Estudiantina, viajes de estudios y eventos deportivos, entre otras. En total, se pondrán a disposición 100 mil bonos, con un valor de 3.000 pesos cada uno, que serán distribuidos a través de la Subsecretaría de la Juventud y las áreas de juventudes de los municipios.

El subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez, destacó que “en un momento complejo económico para todos, buscamos acercar a los jóvenes una herramienta útil para solventar diferentes actividades que tienen programadas”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, subrayó que el programa promueve valores como la organización, la autogestión y la administración responsable de los recursos.

Como en las ediciones anteriores, el Bono Estudiantil ofrecerá una amplia variedad de premios, entre ellos viajes, electrodomésticos, órdenes de compra y entradas para diversos espectáculos.