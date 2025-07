Prometió sorpresas “con los resultados de octubre”. El presidente atacó a Cristina Kirchner y a “la casta política chorra, parasitaria e inútil, los periodistas ensobrados, los sindigarcas y los empresaurios prebendarios”. Se permitió alentar a sus seguidores cantando: “¡Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea y llevan la bandera que trajo el león!”.

Milei fue la gran figura de La Derecha Fest, evento organizado por La Derecha Diario en el Hotel Quorum de Córdoba, donde disertó en un espacio llamado “La construcción del milagro”. En su discurso de cierre aprovechó para atacar a su vicepresidenta, lanzar improperios contra el kirchnerismo, adelantar qué pasará en las próximas elecciones y hablar de los logros de su Gobierno. Al grito de “La casta tiene miedo”, el presidente apareció en el escenario y, antes de comenzar su discurso, pidió cantar “¡saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea y llevan la bandera que trajo el león!“.

Aseguró que, en solo un año y medio de gestión, logró el mejor gobierno de la historia, halagando a Luis Caputo, al que llamó “el mejor ministro de Economía del mundo”. Afirmó que su programa de estabilización superó al de Carlos Menem porque “no sólo hemos bajado la inflación más rápido, lo hicimos sin plan Bonex, sin controlar precios, sin fijar el tipo de cambio”. Repitió su idea que el movimiento libertario tiene tres frentes de batalla: el de gestión, el institucional y el cultural. Con relación al último, pidió que “aseguremos que estos cambios sean sostenibles en el largo plazo, educando al soberano. En definitiva, que quienes tienen poco empiecen a verla”.

El presidente reconoció que “la batalla por los votos es una larga marcha. Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los Diputados y el 10% de los Senadores. Pero aun así es una marcha que solo va en una dirección porque el país al que nos llevó el partido del Estado fue desastroso y resultó tan evidente para la sociedad que todos fueron cómplices de un mismo sistema, que ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no los quiere ver ni en figurita, por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”, presagió.

Cuestionamiento del presidente a Victoria Villarruel y críticas al kirchnerismo

Milei apuntó contra la vicepresidenta: “La primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía… y vaya que de esto los populistas saben, ¿o acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos”. Al referirse a la sesión del 10 de julio, adelantó su próxima medida: “Ya está, ya entró, ahora el veto sale próximamente”. El mandatario dejó en claro que vetará los proyectos de ley sancionados por el Senado que, según los cálculos oficiales, equivalen a 2,5 puntos del PBI en costo fiscal.

El presidente insistió con los ajustes que realizó y se comparó, una vez más, con el kirchnerismo: “Pusimos las cuentas públicas en orden en un mes. Y a su vez, a los seis meses terminamos saneando el balance del Banco Central, gracias a la enorme tarea de (Santiago) Bausili y (Pablo) Quirno. Dicen que nos endeudamos: cuando llegamos la deuda era de 500 mil millones de dólares. El kirchnerismo nos endeudó en 300 mil millones de dólares, es el movimiento político más endeudador de la historia argentina”.

Remarcó: “Los que hoy se preocupan de las jubilaciones son los mismos que dejaron jubilaciones de 80 dólares, cuando hoy las jubilaciones están arriba de 350 dólares en una economía más abierta, por ende cada dólar compra más que antes”, opinó.

El pedido de Milei a sus militantes y la importancia de las próximas elecciones

El mandatario le pidió a sus seguidores ser “soldados de la batalla cultural y emular a la izquierda” porque “debemos reconocer que ellos hicieron mejor el tema de la batalla cultural. Cuando reconozcamos eso, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima”. Y agregó: “Debemos emular a la izquierda en este aspecto: haciendo nuestra propia larga marcha sobre los distintos lugares de influencia. En cada plaza, en cada Concejo Deliberante, en cada onda de radio, en cada canal de televisión del país, debe haber alguien defendiendo y promoviendo las ideas de la libertad. Y debemos hacerlo de manera sostenida”.

Con respecto al conflictivo cierre de listas para las elecciones del próximo 7 de septiembre, Milei aseguró: “En el año 2023 los argentinos decidieron un cambio de rumbo que tenemos que confirmar en septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en cada provincia, y dar un tremendo batacazo violeta”.

“Tenemos que entender que en octubre de un lado va a estar el status quo, el partido del Estado, la casta política chorra, parasitaria e inútil, los periodistas ensobrados, los sindigarcas, los empresaurios prebendarios. Y del otro lado vamos a estar los argentinos de bien que queremos abrazar las ideas de la libertad”, estableció. Fiel a su estilo vulgar, también apuntó contra José Mayans, presidente del bloque justicialista en la Cámara Alta: “Lo que ocurrió en Argentina hace cinco años es algo único. El desastre de los últimos tres gobiernos argentinos y el liberticidio de una cuarentena eterna, yo no me olvido que había un impresentable de mierda que decía que en pandemia no hay derechos y vaya qué asqueroso es que alguien vaya y se abrace a esa morsa inmunda. Si no queda claro estoy hablando de José Mayans, que es senador de Gildo Insfrán”, apuntó.

Milei cerró su discurso con un nuevo ataque a su vicepresidenta y una chicana contra Cristina Kirchner

Volvió a cuestionar al kirchnerismo llamándolo tramposo: “Hay algo muy interesante y es que si antes de salir a la cancha es necesario hacer trampa es porque sos un perdedor. El kirchnerismo necesita hacer trampa porque no puede ganar de manera legítima”, sumándose a las voces críticas por los cortes de luz en La Plata que permitieron al peronismo extender el cierre de listas. Aprovechó para señalar que, además del enemigo externo, debe tratar con aliados poco confiables, como su vicepresidenta, a la que responsabilizó por lo que ocurrió en el Senado: “Tenemos que lidiar con los traidores, que fueron elegidos solo para darse vuelta en poco tiempo, tardó pocos minutos en demostrar que es casta, se dio vuelta y le dio la espalda al pueblo argentino, deslumbrada por la casta política. Así como la historia reconoce a los héroes también reconoce a los traidores, el tiempo pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde”.

CRISTINA

Milei finalizó su discurso hablando de Cristina Kirchner, pero sin nombrarla explícitamente: “Este año tenemos que salir a militar con el mismo entusiasmo. Ese país de saqueadores, liderado por la corrupta condenada, que sea un mal recuerdo en la memoria de los argentinos. Es el momento de estar más unidos que nunca, ellos quieren que seamos un país de sometidos. Esto recién empieza y de nosotros depende hacer una Argentina grande. ¡Viva la libertad, carajo!”, exclamó.

Fuente: Perfil