Diputados y diputadas del Frente de Todos criticaron este martes la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, para blanquear un fideicomiso de su madre, Alicia Blanco Villegas, y que fuera revelado por el periodista de Ámbito, Gabriel Morini y anunciaron que iniciarán acciones legales ante la Justicia.

En este sentido, el diputado Rodolfo Tailhade calificó al clan Macri como “una familia dedicada al delito”. “Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado», destacó.

Además, confirmó que impulsarán «una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco». «Los tres deberían estar presos”, detalló.

Para el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, que Gianfranco Macri haya declaró como propio en 2016 un «trust» que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, confirma que Mauricio “hizo trampa”.

“Se trata de una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron con ciertas particularidades. Recordemos que pusieron la cláusula que prohibía que accedieran al beneficio los familiares del presidente para que se la voten, porque sino no, no se aprobaba el blanqueo. Luego la vetaron para poder facilitar esta operación y aun así hicieron trampa”, explicó Heller.

El hermano del expresidente fraguó los requisitos contenidos en la ley y declaró como propio un “trust”, equivalente a un fideicomiso, radicado en Liechtenstein que, cuya titular era su madre, quien en 2020 lo re introdujo en su patrimonio. “El veto parcial permitió que el hermano hiciese lo que los padres no podían”, explicó Heller.

Según el Artículo 83 de la Ley sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.

“Esto es grave. Me parece que hay un montón de cuestiones más allá de lo ético que debemos poner en debate, pero de esto no hablan los medios. Es una vergüenza, es grosero. Estamos hablando del 60% de lo que blanqueó el hermano de Macri y el tema no aparece en los medios, parece que esto no es noticia, salvo una nota en Ámbito Financiero de hoy”, indicó el diputado.

Por su parte, la legisladora Gabriela Cerruti expresó: “hicieron una ley a su medida, se llevaron la plata afuera para hacer negocios en el extranjero con plata que habían ganado en Argentina y después la trajeron sin pagar impuestos y con eso siguieron haciendo la bicicleta financiera”.

Para la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, “lo mismo que hicieron con al mayor parte de la deuda que tomaron perjudicando a los argentinos y argentinas que la usaron para especulación financiera y que se fugó en dólares”.

“La familia Macri, al igual que Larreta, que Vidal y todo el grupo que lo secunda solo quiere regresar al gobierno para seguir haciendo negocios personales y para incrementar su fortuna, ellos y sus amigos a expensas de la enorme mayoría del pueblo argentino”, insistió.

Por último, la diputada bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó también la maniobra de blanqueo y recordó que semanas atrás el expresidente sostuvo en televisión que “la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos”.

“Ahora sabemos también que lo otro que necesitaba era un gobierno que les permitiera blanquear ese dinero. El suyo”, cerró Vilar.

Fuente: Ámbito