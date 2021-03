La ONG Fundación para la Paz y el Cambio Climático denunció este jueves al ex presidente Mauricio Macri y a ex funcionarios de su gobierno por el supuesto crédito de 44 mil millones de dólares que recibió del Fondo Monetario Internacional como una contribución para su campaña electoral, con la convalidación del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

La denuncia que será sorteada en la Cámara Federal también apunta al ex mandatario norteamericano y a la entonces titular del FMI Christine Lagarde, entre otros.

«La sospecha bien fundada es la de un acuerdo espurio entre el Fondo Monetario Internacional con la anuencia de su ex directora Christine Lagarde a solicitud del ex Presidente Donald Trump del cual fuera testigo Mauricio Claver Carone, por ese entonces Director del FMI, para posibilitar dos cuestiones

básicas, brindar el apoyo para la campaña Macri Presidente 2020 y además encubrir la fuga de capital (los dineros de dicho empréstito) hacia el exterior a paraísos fiscales, una evasión de 45 mil millones de dólares», sostiene la denuncia.

«Ante tales circunstancias y atento a un Comunicado del Banco Central de la República Argentina que expresa en el día de la fecha, 1 de marzo de 2021, un crédito de 44 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional en la administración del Ing. Mauricio Macri y que dichos fondos

dentro del primer mes en el que se recibieron se fugaron del país, además de mil millones, es decir una fuga de 45 mil millones de dólares que fuera el anticipo del Crédito con el Fondo Monetario Internacional de un total de 55 mil millones de dólares a recibir por la República Argentina», señaló en la misma.

Los denunciados también fueron Nicolas Dujovne, ex ministro de Economía; Luis Caputo, ex titular del BCRA; Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción; y Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fuente: Noticias Argentinas (NA)