Las fotos y chats que forman parte de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández vieron la luz este jueves, junto a un escandaloso video filmado en Casa Rosada, que daría cuenta de una infidelidad del primer mandatario.

Las imágenes muestran a Yañez en dos momentos, uno con un ojo morado y otro con un fuerte golpe en su axila derecha. Las mismas ya forman parte de la causa judicial que lleva adelante el juez Julián Ercolini.

En tanto, en los chats que difundió el medio Infobae, se advierte que la mujer le pide explicaciones a su expareja por la violencia. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice Yañez.

“Me volves a golpear. Estás loco”, continúa. A lo que Alberto Fernández replica: “Me siento mal”. “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, insiste Yañez. “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”, contesta el expresidente.

La exprimera dama se reunió este jueves de manera virtual con integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, donde están avanzando con la investigación de su caso.

«La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, interinamente a cargo del Carlos Rívolo, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, informan que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron esta mañana una entrevista por videoconferencia con la exprimera dama Fabiola Yáñez», precisaron en un comunicado publicado en el sitio oficial de la Procuración.

La Fiscalía Nacional Nº 6, que se encuentra a cargo de Carlos Rívolo de manera interina, había tomado contacto el miércoles último con Yañez para «interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley».

Además, había adelantado la convocatoria a la DOVIC y la UFEM con el objetivo de «brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación».

En tanto, la abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de Yañez y el Gobierno Nacional reforzó la seguridad de la ex primera dama.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, desde el Ejecutivo se dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Yañez en Madrid, España, donde reside actualmente.

Alberto Fernández fue denunciado el martes último por «violencia física» y «terrorismo psicológico» por parte de Yañez, por lo que la Justicia le impuso al exmandatario medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.

Fuente: Ámbito