El intendente Germán Burger reiteró la importancia que tiene la limpieza y descacharrización para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. “Solicitamos a la comunidad la colaboración mientras desde la municipalidad continuamos con el cronograma de trabajo en los barrios”.

En la mañana de este lunes, el intendente Germán Burger encabezó una breve reunión en las instalaciones del centro integrador comunitario por la situación que se vive en la ciudad, y la provincia, por los casos dengue.

“Agradecemos a el Ministerio de Salud, promotoras de salud por el apoyo en la logística y personal de la Dirección de Saneamiento Ambiental. Se está trabajando en territorio en búsqueda activa y posible criadero en viviendas domiciliarias; con las fumigaciones venimos desde diciembre del año pasado en forma continua y con más intensidad estos últimos meses para prevenir el avance del dengue pero necesitamos la colaboración de los vecinos”, remarcó el intendente.

Objetos que acumulan agua

Una situación en la que se está haciendo hincapié es en la limpieza de piletas de lona ya que se ha encontrado en hogares que los mismos no han sido vaciados o mantenidas las condiciones del agua y con las últimas lluvias se convierten en lugares propensos a la proliferación de mosquitos transmisores de la enfermedad.

“Necesitamos que limpien los patios, que no dejen acumular agua en las macetas, en las piletas. Nos estamos encontrando cuando vamos a los barrios que hay depósitos de agua en las casas y si entre todos no colaboramos, si todos los vecinos no nos ponemos juntos a hacer lo que le toca, esto va a estar cada vez peor”.

Por último, el jefe comunal solicito a la comunidad que cuando se realicen los operativos de fumigaciones y bloqueos, “se nos permitan ingresar a sus hogares y terrenos, necesitamos ese compromiso ciudadano y así todos juntos combatir al dengue”.