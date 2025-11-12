El avance del cibercrimen y las estafas digitales preocupa cada vez más a la sociedad. Ante este escenario, el Círculo de Legisladores y Convencionales Constituyentes de Misiones, con el acompañamiento de la Cámara de Representantes, llevó adelante el taller “Manejo de las Redes Sociales y Prevención de Estafas”, en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La propuesta, declarada de interés provincial, tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para el uso responsable de redes sociales, la detección de fraudes virtuales y la protección de datos personales. La jornada combinó orientación teórica con ejercicios prácticos para reconocer los principales riesgos en entornos digitales.

La capacitación estuvo a cargo de Marylin Ozuna, directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, quien junto a su equipo brindó estrategias concretas para prevenir estafas digitales, proteger la información y utilizar de manera segura las billeteras virtuales.

“Mostramos cómo prevenir, cómo cuidarnos y qué medidas de seguridad implementar en los dispositivos celulares para evitar ser víctimas de estafas, donde muchas veces el error humano lleva a la pérdida de dinero”, explicó Ozuna.

La especialista destacó además el creciente interés de la ciudadanía por aprender a resguardar su seguridad digital:

“Valoro mucho que la gente hoy en día se interese, pregunte y busque asesoramiento antes de realizar una transacción. Esa toma de conciencia es un gran paso en materia de ciberseguridad”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Círculo de Legisladores, Dilma Salas de Coombes, señaló que la iniciativa nació como respuesta a la proliferación de estafas y ciberdelitos que afectan a usuarios en todo el mundo.

“No son hechos aislados. Suceden en distintas partes del mundo y afectan a muchos ciudadanos. Queremos que las personas puedan aprender a cuidarse y adquirir herramientas para prevenir este tipo de delitos virtuales”, expresó.

Salas de Coombes también subrayó el acompañamiento institucional del Parlamento misionero:

“Contamos con el apoyo permanente de la Cámara de Representantes en todas las actividades que realiza el Círculo de Legisladores de la Provincia. En el círculo estamos todos: los diputados con mandato cumplido y los que se encuentran en actividad. Es un grupo comprometido con promover este tipo de acciones”.

El encuentro dejó en claro que la educación digital y la prevención son las claves para frenar el avance del cibercrimen. Conocer cómo operan los delincuentes, desconfiar de los mensajes sospechosos y proteger los datos personales son pasos esenciales para moverse con seguridad en el mundo conectado de hoy.