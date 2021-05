La Defensoría del Pueblo realizó una recomendación oficial a la Municipalidad de Posadas, en la que propone que las personas de la tercera edad no sean obligadas a realizar el curso práctico para la renovación del carnet de conducir.

La misma fue presentada tras el conocimiento del nuevo Decreto Municipal en el que se le exige tanto a personas que solicitan el carnet por primera vez como a mayores de 65 años, realizar de forma obligatoria el curso teórico-práctico.

En 2020, en el marco de la pandemia por el COVID-19, la Defensoría recomendó al Ejecutivo Municipal medidas alternativas para la renovación del carnet de conducir de personas mayores de 65 años por ser personas de riesgo.

La recomendación fue considerada por el Ejecutivo que exceptuó a esa franja etaria de esta exigencia.

Sin embargo, ahora el mismo Ejecutivo Municipal volvió sobre sus pasos, exigiendo a personas mayores de 65 años a realizar el curso práctico para la renovación del carnet, aunque las medidas preventivas de la pandemia continúan, siendo esta franja etaria especialmente protegida por las políticas públicas.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, expresó que «es deber de los poderes públicos garantizar a estas personas el acceso a sus derechos, sin obstáculos ni estereotipos que consideran a las personas de la tercera edad como incapaces’, dijo.

José Cañete, vecino de la Chacra 117, contó su experiencia con esta normativa: «Yo manejo hace tantos años y ahora solamente porque tengo 73 años me hacen volver a hacer el curso para renovar el carnet, que encima me lo renuevan solamente por un año.

Yo manejé de todo en mi vida, auto, camioneta, camión y maquinaria pesada, y ahora para renovar el carnet de moto me hacen hacer de nuevo la práctica.

Y si te equivocás en algo, como, por ejemplo, me olvidé de sacar el guiño después de girar, me hicieron volver otro día. Me parece que esto es injusto», le expresó el hombre al defensor del pueblo, mientras éste realizaba una recorrida de rutina visitando a los vecinos de la Chacra 117.

El contexto del COVID-19 no ha cambiado, por esta razón la Defensoría del Pueblo espera que el intendente incorpore a los adultos mayores entre las personas exceptuadas de la presencialidad en el curso de renovación del carnet de conducir.