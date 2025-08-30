Misiones vive un fin de semana con aire de primavera anticipada: temperaturas cálidas, cielos en gran parte despejados y vientos suaves que invitan a disfrutar al aire libre. Sin embargo, este escenario idílico tiene fecha de vencimiento: a partir del domingo por la tarde-noche, la inestabilidad dirá presente y el tiempo cambiará de forma notoria.

El sábado 30 se presenta con buen tiempo, estabilidad y máximas que treparán hasta los 31 °C en Apóstoles, mientras que en Bernardo de Irigoyen la mínima rondará los 14 °C. Un día ideal para actividades al aire libre, sin riesgos de lluvia.

El domingo 31 será un día de transición: por la mañana y primeras horas de la tarde se mantendrá el clima primaveral, pero al caer la tarde la nubosidad ganará protagonismo y llegarán lloviznas y lluvias aisladas, de manera irregular en la provincia. Las temperaturas alcanzarán los 29 °C en Puerto Iguazú, con mínimas cercanas a los 15 °C en el noreste provincial.

El lunes 1 de septiembre marcará el inicio de una nueva etapa: tormentas, lluvias y hasta posible caída de granizo, comenzando en el sur y avanzando hacia el norte. Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 70 km/h, con máximas en torno a los 27 °C.

En así que, Misiones disfruta de un «veranillo» primaveral hasta el domingo por la tarde. Pero, como ya es costumbre en la provincia, el clima cambia rápido y habrá que tener el paraguas a mano para comenzar la semana.

Fuente: Dirección General de Alerta Temprana – Ministerio de Ecología y RNR de Misiones.