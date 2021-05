Periodismo y política indefectiblemente están ligadas. Los medios de comunicación -y algunos comunicadores- son una herramienta fundamental a la que recurre la dirigencia política, ya sea para sus difundir sus ideas y/o comunicar sus acciones. A su vez, mostrar la realidad social es un compromiso que asume el periodista con la ciudadanía. En ese entramado, periodismo y militancia es un tema puesto en vidriera recurrentemente. Los límites fueron y son uno de los temas de debates. Pero lo cierto es que involucrarse es la única forma de iniciar un verdadero cambio.

En la ciudad de Posadas, tres mujeres con una larga trayectoria en el periodismo y con años de experiencia en los medios y en la comunicación política, decidieron dar un verdadero salto e ir en la búsqueda de transformar realidades, involucrándose de lleno en la arena la política.

ENFOQUE entrevistó a estas tres mujeres periodistas para que nos cuenten sus objetivos, aspiraciones y su mirada sobre la política misionera.

Ficha técnica:

Mónica Santos (51). Más de 25 años en el periodismo gráfico, comunicación política y prensa institucional. Madre y estudiante de abogacía (le quedan cinco materias). Candidata a Diputada Provincial por el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria.

Mónica Santos.

Mariela Sosa (42). Más de 20 años de periodismo gráfico y radial, hizo comunicación política y prensa institucional. Actual conductora de radio y televisión. Candidata a Concejal de Posadas por el sublema Ciudad de Todos.

Mariela Sosa.

Raquel Lukowiek (43). Más de 20 años de periodismo radial y televisivo. Madre y actual conductora televisiva. Candidata a Concejal de Posadas por el sublema Acuerdo Urbano.

Raquel Lukowiek.

Por qué del periodismo a la política

“Acepté ir como candidata porque también me sirve para comunicar lo que creo y porque estoy convencida que ‘Lalo’ Stelatto está haciendo muy buena gestión. Gobernar Posadas no es fácil y este hombre creo que llega a todos, más allá de lo ideológico”, explicó Mariela Sosa sobre su decisión de aceptar ser candidata a concejal.

Mónica Santos, en tanto, dijo que el hecho de estar en un proyecto político (Partido Agrario y Social) que lleva en segundo lugar a una mujer de la chacra, expresa su creencia sobre la representación. “Las mujeres debemos comenzar a involucrarnos más en la política, de otra manera dejaremos que la historia se escriba como hasta ahora, la mayoría por hombres. Nosotras debemos tomar estos roles porque de alguna manera le vamos a delegar a nuestros hijos un mundo menos desigual”, expresó.

Por su parte, Raquel Lukowiek dijo que aceptó este desafío porque se siente preparada. “Creo que debemos contar con un bagaje de conocimiento y me refiero a conocer el barrio, tu ciudad. Nosotros los periodistas tenemos un conocimiento bastante amplio y tenemos una mirada muy particular respecto a diferentes situaciones. Me gusta el espacio en el que estoy, coincido en que hay un modelo que defender, pero con una mirada crítica, y ahí está el ojo del periodista también. Creo que ese es el aporte que desde la profesión podemos dar”, manifestó.

Qué visión tienen de la política misionera

Mariela Sosa se considera una militante peronista desde joven. Se sumó a la Renovación desde su creación (en el 2003) y reflexionó que hoy es necesario un nuevo debate. “Es la primera vez que no estoy detrás de escena, que hablo, que convoco, pero creo que hay un debate interno que debemos plantear tanto los jóvenes como los militantes. Es buenísimo también ver a colegas en la política, pero creo necesario que se escuche a la militancia formada, que convocó la Renovación en el 2003 para que se cuide la esencia de lo que fue la Renovación y de lo que es”, enfatizó.

Mónica Santos recordó que milita desde un partido de la oposición al gobierno de turno. Desde ese lugar considera necesario aportar pluralidad de voces. “Apuesto al proyecto que busca voces disidentes para generar otra agenda paralela a la del Gobierno provincial. La oposición tiene el rol de incorporar en la agenda pública las deudas pendientes después de 20 años de gobierno de la Renovación, que de por sí tiene el poder de decisión de la mayoría absoluta, por ejemplo, en la Legislatura”, marcó. Para la periodista y candidata, es sano incluso para el oficialismo que haya oposición en todos los lugares “porque si es una oposición constructiva, ayuda al oficialismo a gobernar”.

Raquel Lukowiek señaló: “Me parece que hoy la política se abrió a dar espacios a muchos sectores, principalmente la Renovación, por ello defiendo este espacio, pero defender no significa callar voces. Cuando uno se hace cargo y toma la decisión de defender algo, también debe escuchar a aquellos que están marcando algunas cuestiones que están por corregirse”.

Cómo ven al periodismo y la relación con la política en la provincia

“Creo que hay libertad de expresión, pero creo que debe haber más debate. Veo que los periodistas nos centramos mucho en la noticia, y donde todos (los medios de comunicación) dependemos mucho de la pauta oficial y en función de ello, se toman las decisiones. Creo que nuestros medios merecen una apertura, un debate, y que después nadie se sienta perseguido. Estamos en una sociedad muy formada, estamos muy expuestos y por ello creo que el debate es fundamental para tomar decisiones y me parece que ese debate se debe dar en el periodismo y nosotras hoy como candidatas tenemos también ese rol fundamental”, opinó Mariela Sosa.

Para Mónica Santos es necesario separar la actividad de los periodistas y la de los medios. Y apuntó que aun siendo tu propio jefe se necesita de la pauta oficial. “Creo que en principio los periodistas deberíamos dar a la comunidad la honestidad intelectual de en qué bando estamos parados, porque siempre estamos en uno. No presentar noticias como si fuera la verdad, cuando en realidad tienen otro interés detrás. Por otra parte, veo que no existe en la provincia el periodismo de investigación, que es una pata fundamental para enriquecer los debates públicos. Tengo que tener alguna vía por donde contarle a la sociedad lo que está pasando, más allá de lo que se ve”.

Raquel Lukowiek fue contundente al respecto. “Perdimos terreno como periodistas en Misiones desde el primer momento que aceptamos que nos pasen la pregunta que tenemos que hacerle al funcionario. Hubo un quiebre terrible en el periodismo desde ese momento. Es decir: cómo me van a decir lo que yo tengo que preguntar, acaso yo le digo al abogado qué tiene que hacer cuando está haciendo una investigación. O al médico le digo qué debe poner en el diagnóstico”, se preguntó la periodista y candidata, para quien es necesario que los periodistas defiendan la profesión. “La gente dejó de creer en el periodismo y hay que hacer un mea culpa. El periodista hoy en la provincia de Misiones está quebrado”, aseveró.

Si tienen que caracterizarse, ocupando un cargo, qué tipo de política quisieran ser

Mariela: “Solidaria con los más débiles y fuerte con los más fuerte. Luchar por los que más necesitan. Me veo una dirigente tratando de solucionar las cosas, y defendiendo a los más débil”.

Mónica: “Entender que como funcionarios somos empleados de todos, dar el teléfono a todos y gestionar. La gestión debe estar, no concibo que hoy no se conozcan a los 40 diputados. Hoy le preguntás a la gente y solo conocen a cinco. Me veo estando en territorio, gestionando”.

Raquel: “Ruego no perder nunca la empatía, sensibilizarme siempre con el dolor ajeno. Me gustaría realmente estar con la gente, escucharlos, saber qué realmente les pasa, cómo viven. Ese tipo de política me gustaría ser”.

En qué lugar estamos posicionadas como mujeres en la política misionera

“En argentina tenemos grandes mujeres que hicieron mucho por la patria. Ese lugar se logró con luchas. Hoy creo que debemos seguir visibilizando, para que la mujer no solo acompañe, sino que tome decisiones”, apuntó Mariela Sosa.

Por su parte, Mónica Santos considera que aún hoy a los hombres se los mide por lo que dicen, y a las mujeres por quiénes lo dicen. “Si habla un hombre, dirán si están o no de acuerdo con lo que dijo; y si habla una mujer preguntan quién es, de dónde salió, quien la puso ahí. Entonces esto está muy lejos”, expresó, al tiempo que agregó que la gran mayoría de las listas de candidatos a diputados y concejales está encabezada por hombres, por ende, “habrá concejos deliberantes con su mayoría hombres nuevamente”, observó.

Raquel Lukowiek opinó: “Ya desde el periodismo me planteaba cuántas mujeres hacen periodismo político. En muchos medios la mujer hacía o espectáculo, o cocina, o presentar otras noticias, y cuando se hablaba de política, le tocaba a los hombres”, marcó. Y consideró que las mujeres son fundamentales a la hora de ocupar cargos “porque como mujeres tenemos una visión diferente de la realidad. Nos pasa en todo, en la casa, y en todos los ámbitos. Si esto lo aplicamos a la política lograremos un cien por cien”.

Por qué el misionero ejercer su deber cívico el 6 de junio