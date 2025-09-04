Miércoles el calor se hacía sentir en Misiones, pero este jueves 4 de septiembre, la provincia se enfrenta a un cambio climático radical. Un frente frío de baja intensidad ha ingresado al territorio, trayendo consigo lluvias intensas, tormentas y un descenso abrupto de las temperaturas. Se espera que las precipitaciones acumulen entre 4 y 56 mm, especialmente en el noroeste provincial, mientras que las temperaturas máximas rondarán los 17°C en Puerto Iguazú y mínimas de hasta 7°C en San Vicente, con sensación térmica de apenas 4°C.

Pronóstico para el fin de semana

Viernes 5 de septiembre: Inestabilidad continua, con lluvias y tormentas dispersas, especialmente en el noroeste provincial. Temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 7°C.

Sábado 6 de septiembre: Tiempo estable, frío por la mañana y templado por la tarde, con nubosidad variable. Máximas de 19°C y mínimas de 6°C.

Domingo 7 de septiembre: Nublado con lluvias débiles, especialmente por la tarde. Máximas de 22°C y mínimas de 10°C.

Advertencia Naranja

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Advertencia Naranja debido a la posibilidad de acumulados de agua significativos, descenso de temperaturas y ráfagas de viento fuertes. Se recomienda precaución en las zonas afectadas.