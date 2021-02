Con unos 50 alumnos inscriptos empezará a funcionar este ciclo lectivo el colegio secundario del club Crucero del Norte. En estos días están ultimando los detalles edilicios para que las dos divisiones de primer año con las que debutará la institución tengan todas las comodidades. “El 17 se presentará el plantel docente y directivo. Estamos preparados para el dictado de clases en las modalidades presencial y virtual”, indicó en una entrevista con ENFOQUE Dardo Romero (40), a cargo de la presidencia del Colectivero de Santa Inés e ideólogo del establecimiento educativo con orientación a la Educación Física, que es único en la región.

“La idea del colegio surgió en una charla con Oscar Herrera Ahuad cuando era vicegobernador. Le conté que la intención no era que apuntara sólo al fútbol, sino a distintas disciplinas y que la orientación pensada era innovadora para Misiones. Le encantó la iniciativa y comenzamos con el armado del proyecto”, recordó el dirigente, quien agradeció el apoyo del Gobierno provincial.

El colegio secundario recibió la autorización en 2020 y de inmediato empezó el período de inscripción. Se estima que pueden sumarse más anotados en lo que queda de febrero.

“Nos contactamos con otros clubes que han desarrollado experiencias similares, como Estudiantes de La Plata, que tiene bajo su órbita un colegio con nivel inicial, primario y secundario. Ha sido un trabajo intenso que nos llena de satisfacción. Estamos ante un gran desafío”, comentó Romero.

Apuesta fuerte

El presidente del club dijo que la educación es una apuesta fuerte y fundamental. “La formación te da herramientas para la vida, es el pilar de la sociedad. En la institución, desde siempre, pregonamos a quienes desean ser futbolistas profesionales que tienen que estudiar. Y en esto es muy importante el entorno del niño o joven. Desde la familia tiene que ser potenciada esa exigencia”, sostuvo Romero, quien a la par de los entrenamientos en Atlético Candelaria y ya como futbolista fichado por Crucero del Norte siguió sus estudios para recibirse de ingeniero en Informática. “En este punto soy un agradecido de mi familia, que siempre me marcó el camino del estudio”, remarcó.

Además de seguir el paso a paso del flamante colegio, Dardo Romero está detrás de todas las actividades de la institución con sede en el paraje Santa Inés de Garupá. “Esta semana empezamos la pretemporada del plantel que jugará el Torneo Federal A, un certamen exigente que va desde marzo a diciembre. El 90% de los jugadores son locales, apenas sumaremos dos o tres refuerzos de afuera”, apuntó.

Entre octubre y diciembre, Crucero del Norte encaró una búsqueda de valores en toda la provincia. De los 500 chicos que se probaron, ocho integrarán el plantel del Federal A. “Lo bueno es que son jóvenes procedente de Iguazú, Andresito y distintas localidades. Tenemos muchas expectativas en ellos”, reconoció el dirigente.

Por la pandemia, distintas actividades del club están en pausa. “Se practica hockey, tenis, paddle, vóley, fútbol y futsal, pero por la situación sanitaria no estamos trabajando con los más chicos. Esperemos que esto pase pronto”, explicó.

Otro efecto devastador del avance del coronavirus fue en la masa societaria de la institución. De 2000 socios pasó a tener 600. “Lo primero que recortan las familias en este tiempo de crisis económica derivada de la pandemia son gastos como los de los clubes. Es comprensible”, reconoció.

Romero es un emblema del Colectivero. Se retiró del fútbol hace cuatro años. Se dio un lujo reservado a pocos privilegiados: jugar en todas las categorías de la Argentina, incluida, claro está, la Primera División, en esa inolvidable experiencia de Crucero que lo llevó a enfrentarse a Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing y los demás históricos de la “A”.

Una vez que dejó las canchas, decidió seguir vinculado al fútbol. Fue manager de la institución y ahora llegó a la presidencia. “Me toca ahora otra etapa, donde buscaremos que el club tenga un equilibrio, contamos con un plantel casi local para el Federal A, intentaremos sumar socios y encararemos esa experiencia tan importante de la institución educativa”, dijo de cara al futuro inmediato.

¿Futuro en política?

Romero también encaró la experiencia de colaborar con otras instituciones en cuestiones sociales. “Hemos hecho actividades en conjunto con el Ministerio de Prevención de Adicciones, en barrios como Sol de Misiones y San Isidro de Posadas. Sensibiliza mucho el amor y agradecimiento que uno recibe de los chicos. Con un rato que uno les entregue alrededor de una pelota se genera un gran beneficio para ellos y a uno le llena el alma”, reconoció.

“Vengo del mundo del deporte, no conozco los pormenores de la política. Pero me gustaría participar en ese ámbito con el único objetivo de estar cerca dela gente, de escucharla y buscar soluciones para sus demandas. Trabajar en política, con este objetivo, es algo que no descarto”, sentenció.