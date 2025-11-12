Hay historias que inspiran, no por ser perfectas, sino por estar llenas de valentía, pausas, caídas y nuevos comienzos. La de Daniela Verónica Brítez es una de ellas.

Daniela es un ejemplo de cómo los finales pueden transformarse en puntos de partida. Después de los 40, comenzó a replantearse su camino. En plena pandemia, mientras estudiaba Psicología, atravesó un proceso profundo de autoconocimiento. Ese tiempo de reflexión fue el impulso que la llevó a reconectarse con lo que verdaderamente la apasionaba: la cocina y el yoga.

De la pausa al propósito

Durante aquellos meses de introspección, Daniela descubrió que cocinar no era solo una actividad cotidiana, sino una forma de meditar, de crear y de sanar. Quiso aprender más, experimentar, y así nació «Pasionaria Dulce y Saludable», un emprendimiento que combina el sabor con la conciencia, donde cada preparación tiene un propósito: nutrir el cuerpo y relajar el alma.

El nombre no fue casual. La pasionaria, flor del maracuyá, tiene propiedades relajantes. En un contexto mundial de incertidumbre, simbolizaba lo que Daniela quería transmitir: calma, equilibrio y presencia.

Con esfuerzo, creatividad y mucha constancia, fue formándose, probando recetas y compartiendo sus creaciones en redes. Con el tiempo, Pasionaria fue creciendo y ganando reconocimiento.

Hoy cuenta con clientes fieles que la siguen desde sus inicios y esperan sus nuevas elaboraciones. Sus productos son muy solicitados para eventos, donde realiza mesas dulces artesanales y saludables, con un sello propio que los distingue.

Cada preparación de Daniela tiene un detalle especial: ingredientes naturales, combinaciones originales y flores comestibles que usa tanto para decorar como para realzar el sabor y la energía de sus dulces. Su propuesta se destaca por ser diferente a lo que comúnmente se encuentra en el mercado: una experiencia visual y sensorial, dulce y saludable al mismo tiempo.



El yoga, una puerta a lo esencial

En paralelo, el yoga se transformó en otra gran pasión. Inspirada por su profesora Cintia, Daniela decidió formarse como instructora de Yoga Vinyasa, una práctica que une movimiento y respiración, cuerpo y mente en armonía.

Más tarde, realizó la primera formación en meditación de la UNaM (2024), profundizando su enfoque integral del bienestar.

Actualmente, da clases de yoga durante la semana, con un grupo de alumnos que crece cada día y la elige por su calidez, su enfoque humano y su forma de conectar desde la respiración, la conciencia y la serenidad. En paralelo, se sigue formando con su maestra Luciana, a quien destaca y admira.

Combina su trabajo en el Parque del Conocimiento con sus clases y su emprendimiento gastronómico, llevando adelante una vida activa, curiosa y en constante aprendizaje. Daniela es una mujer que lee, se forma, viaja y comparte, siempre en movimiento, siempre en búsqueda de equilibrio.

Nunca es tarde para empezar

Su historia refleja algo esencial: los cambios pueden ser el inicio de lo mejor.

No hacen falta certezas para dar el paso, solo la valentía de escucharse y seguir la intuición.

Como ella misma resume: «El yoga me conectó con mi cuerpo, la cocina con mi creatividad, y ambos caminos me recordaron que siempre se puede volver a empezar».