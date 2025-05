Daniel Fernando Sturla, cardenal uruguayo y uno de los 135 electores que deberán definir al próximo Papa, se bajó de la carrera por el trono de San Pedro al responder que «no le gustaría» el cargo y que imagina que sus colegas elegirán otro rumbo para el sucesor de Francisco.

«¿Si me gustaría ser Papa? La verdad que no, pero entiendo que por distintas razones va por otro lado. Desde razones geográficas, de preparación, de formación. Va por otro lado», le contestó a Eduardo Feinmann este viernes en una entrevista con Radio Mitre.

El arzobispo de Montevideo, habló sobre las charlas que se vienen dando entre cardenales en la previa de la votación y remarcó que muchos de ellos no se conocían. «Estamos con mucha serenidad, escuchándonos unos a otros, y a partir de eso haciendo cada uno su propia composición. Se dio que hubo muchos nombramientos de Francisco, que el número de electores pasó de 120 a 135, viniendo de partes muy diversas y sin muchas reuniones previas para que nos hayamos podido conocer», remarcó.

Sturla es el segundo uruguayo de la historia en alcanzar el rango de cardenal en la jerarquía eclesiástica. «Me hizo cardenal en 2015, no lo conocía antes (de ser nombrado Francisco). Lo conocí en la jornada mundial de la juventud en 2013, cuando ya era Papa. Uruguay no tiene a diferencia de Buenos Aires la tradición de que los obispos sean cardenales. Entiendo que fue un gesto fraterno a la iglesia uruguaya, que él quería mucho», planteó.

Además, dijo que nunca le comunicaron del nombramiento en privado. «Lo anunció en un Angelus un domingo. Yo estaba en una misión popular, venía manejando y me llama un uruguayo que estaba en la plaza San Pedro. Tuve que parar el auto, no lo podía creer, y al rato me empiezan a llegar mensajes de WhatsApp. Me llaman de la nunciatura para felicitarme, una documentación del tema, pero nadie del Vaticano», comentó.

Saleciano y profesor de Historia, es el menor de cinco hermanos de una familia donde el padre murió cuando tenía 13 años. En diciembre de 2011, el papa Benedicto XVI lo nombró auxiliar de la arquidiócesis de Montevideo. Menos de dos años después, Francisco lo nombró arzobispo de Montevideo primero y luego cardenal.

Sobre lo que viene, dijo que no imagina un Papa que venga a plantearse como Francisco II o Benedicto XVII. «Es sucesor de Pedro, no de ningún Papa. Entonces hará su propia impronta, es de una generación distinta, la perspectiva de la iglesia que venga, si es curia, pastor, si tiene experiencia diplomática. De eso depende», planteó.

Además, evitó hablar de nombres propios, al ser consultado por el cardenal de Malta, Mario Grech, quien surgió en las últimas horas como uno de los posibles nombres para ocupar el cargo vacante en el Vaticano.

«Es interesante, porque en un mundo tan secular están todos atentos al Cónclave. La iglesia sigue siendo un elemento importante para el mundo, es el fundamento de occidente, y eso se puso de manifiesto en el funeral de Francisco», evaluó.

Sobre el cierre, envió sus bendiciones a la Argentina («son unos hermanos mayores», dijo) y confesó que es hincha de Nacional de Montevideo. «Me gusta el fútbol, pero jugarlo, aunque siempre fui un perro. Toda mi familia siempre fue del Bolso», comentó.

Fuente: Clarín