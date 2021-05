El golfista más destacado de la provincia de Misiones y reconocido deportista a nivel internacional buscará en las elecciones del 6 junio una banca en el Concejo Deliberante de Posadas. Recibió la oferta del gobernador Oscar Herrera Ahuad para ser candidato a concejal de la ciudad capital y sin dudarlo consideró que era el momento de aceptar este nuevo desafío. En lo deportivo, Daniel ‘Colo’ Vancsik (44) logró codearse con los mejores del mundo, y en lo político promete dar todo para lograr lo mejor para los posadeños.

El deportista está casado y tiene un hijo de 9 años. Lleva 24 años como profesional de golf. “A lo largo de mi carrera como golfista jugué en el Tour Argentino, Tour Sudamericano, el Challenger Europeo y el European Tour”, recordó en una entrevista con ENFOQUE. Hoy lo espera otro desafío. Trabajar en la generación de ordenanzas que resuelvan las necesidades de los posadeños, una ciudad en pleno desarrollo y con muchas demandas. “Para mí era fundamental aceptar el desafío y sobre todo porque la política de la Renovación hoy es estar al lado de la gente. Me gustó mucho eso y consideré que es el momento ideal para ayudar desde otro lugar. Desde adentro”, afirmó.

El ‘Colo’ Vancsik encabeza la lista del sublema ‘Imaginate Ciudad’ y aseguró que su fortaleza es saber escuchar.

Sobre su incursión en la política el golfista relató que la pandemia, por un lado, lo frenó en lo deportivo, ya que no pudo entrenar en el Club Tacurú, su otra casa y en la que está desde hace 10 años. Pero, por otro lado, la pandemia despertó su interés social. Con un grupo de amigos el ‘Colo’ decidió ayudar a los vecinos de los barrios lindantes al club, ya sea con mercaderías o lo que fuera necesario.

El trabajo realizado fue tan intenso que llegó con ayuda a otros barrios de la ciudad. Y así fue que hoy decidió aportar desde otro lugar: la política.

Sigue caminando los barrios, escuchando a la gente y de llegar al Concejo Deliberante aseguró que, si bien lo deportivo será su eje de acción, el escuchar a los vecinos será su norte. Valoró que el sublema está compuesto por personas de diferentes sectores con una gran visión, para acompañar y potenciar a la gestión del intendente Leonardo Stelatto.

¿Qué lo motivó a aceptar este desafío de ser candidato a concejal?

Cuando el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) me invitó a participar no dudé ni un segundo. Vengo desde abril del año pasado con la pandemia ayudando a quienes necesitan una mano. Con unos amigos comenzamos a ver como asistir y ayudar a la gente cuando comenzó la pandemia. Llamamos en ese entonces a frigoríficos, supermercados y nos ayudaron. La idea nuestra era ayudar a los dos barrios cercanos al Club Tacurú. Por suerte la recepción de los amigos que llamamos nos permitió ampliar el trabajo e ir todos los días a otros barrios. Para poder hacer eso nos comunicamos con el Gobernador y él nos comunicó con el vicegobernador Carlos Arce, con quien hablamos y nos ayudó con la logística.

Mucha fue la gente del deporte que ayudó y trabajó junto a mucha gente de la Renovación que salió a la calle en una situación que nadie sabía que iba a pasar. El posadeño demostró tener una solidaridad increíble y estaban en cada punto de la ciudad para trabajar.

Cuando mi grupo de amigos volvió a sus respectivas actividades, el Gobernador me pidió que siga con la actividad en los barrios y lo hice con mucho placer. Me gustaba mucho lo que estábamos haciendo y sentía que podíamos seguir ayudando a la gente. Creo que era fundamental aceptar sin dudas el desafío y sobre todas las cosas porque la política de la Renovación hoy es estar al lado de la gente. Me gustó mucho eso y consideré que era el momento para dejar de estar en la vereda de enfrente y ayudar desde adentro.

¿Cuál es la agenda de trabajo que propone su sublema para el Concejo Deliberante?

Nos vamos a basar principalmente en los vecinos, en la educación, porque una sociedad sin educación no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a basarnos mucho en el deporte. Una de las propuestas que tenemos y que estamos viendo de llevar adelante es el tema de las bicicletas eléctricas y monopatines. Estamos viendo ya los puntos de carga, de estacionamiento y por dónde circular. Esto ayudará al medioambiente y descongestionará el tránsito de la ciudad.

¿Por qué el posadeño debe acompañar con su voto al sublema ‘Imaginate Ciudad’?

Estoy convencido que somos el mejor sublema. Tenemos gente de todos los sectores, de la educación, de la salud, que es fundamental. Tenemos gente del comercio y muchísimos jóvenes que nos acompañan. Es fundamental que prestemos atención a los jóvenes porque estamos en una ciudad joven. Más del 60% de la población nuestra es joven y tenemos que prestarle atención y junto a ellos ver cómo innovar.

¿Qué mirada tiene de la gestión de ‘Lalo’ Stelatto?

Para mí es una gestión brillante. La ciudad avanzó a pasos agigantados en medio de la pandemia. Mientras en otras partes la actividad se paralizaba, en Posadas y en Misiones íbamos para adelante, seguíamos avanzando. La gestión de Stelatto en la ciudad y de Herrera Ahuad en la provincia, son increíbles. La idea nuestra es ir al lado de ‘Lalo’, acompañándolo en todo.

¿Por qué la candidatura dentro del espacio de la Renovación?

Porque la Renovación fue el único espacio que nos brindó la posibilidad de una lista independiente y nos dio el apoyo para que esto se concretara. Eso quiere decir que la Renovación está realmente interesada en la opinión de toda la gente, de todos los ciudadanos.

Artículo publicado en la edición Nº 57 de Revista ENFOQUE