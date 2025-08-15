Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, brindaron este viernes una conferencia de prensa luego de una reunión de tres horas, a puerta cerrada, bajo el lema «Persiguiendo la Paz» y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

Putin aseguró que las negociaciones celebradas en Alaska con su par norteamericano habían sido «constructivas» y «útiles». «Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles», dijo durante la rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage.

Por su parte, Trump manifestó: «Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo».

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, el encuentro se inició a las 11:30 hora local (19.30 GMT). Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, en tanto, estuvo junto al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Por parte de Estados Undos también estuvieron presentes en Alaska el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

En la delegación rusa, también viajaron con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

Trump ha recibido a Putin en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, con una alfombra roja y con una actitud cordial. Tras posar ante las cámaras, ambos se dirigieron hasta el lugar de la reunión en «La Bestia», el vehículo blindado del presidente estadounidense.

Es la primera visita de Putin a suelo estadounidense desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, y la primera de Putin con un líder de la primera potencia desde que invadió Ucrania en febrero de 2022.

