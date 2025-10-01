Del 1 al 5 de octubre, el Parque del Conocimiento despliega una grilla imperdible de actividades para todos los gustos: cine local y en pantalla gigante, festivales de música coral y folklore, charlas inspiradoras, ciencia, danza y propuestas culturales para toda la familia.

A continuación, la agenda destacada día por día:

📌 Miércoles 1 de octubre

Ciclo Mandioca – Avant première “Y la intensa lluvia”

19:00 → Compartida de yopará (Hall IMAX)

20:00 → Proyección de la película de Guillermo Rovira.

Entradas en imaxdelconocimiento.com o boletería.

📌 Jueves 2 de octubre

Inicio 7° Festival Internacional de Música Coral y 3° Festival de Coros y Orquestas Infanto-Juveniles “Voces en la Selva”

9:30 → Concierto de Apertura en el Teatro Lírico. Entrada libre.

Charla motivacional con Sergio “Maravilla” Martínez

19:00 → Teatro de Prosa. 🎟️ Entradas en ticketmisiones.com

Ballet Folklórico en la apertura del Torneo Nacional de Mami’s Hockey

19:30 → Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann.

IMAX del Conocimiento

18:00 Avatar: El camino del agua (Subtitulada/3D)

21:30 Una batalla tras otra (Subtitulada/2D)

📌 Viernes 3 de octubre

Concierto coral

11:00 → Teatro de Prosa. Entrada libre.

1° Concierto Sinfónico Coral

19:00 → Teatro Lírico. Entrada $4.000

IMAX del Conocimiento (promo 2×1)

18:00 Avatar: El camino del agua (Doblada/3D)

21:30 Una batalla tras otra (Subtitulada/2D)

Semana de las Ciencias de la Tierra y el Espacio

Inicia ciclo con talleres, juegos y observaciones astronómicas para toda la familia.

📌 Sábado 4 de octubre

2° Concierto coral

11:00 → Teatro de Prosa. Entrada libre.

2° Concierto Sinfónico Coral

19:00 → Teatro Lírico. Entrada $4.000

Festival Internacional de Danzas Folklóricas (FIDFOLK 2025)

16:20, 18:20 y 20:50 → Plaza Libertad, Aristóbulo del Valle.

IMAX del Conocimiento

18:00 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito (Subtitulada/2D)

21:30 Una batalla tras otra (Subtitulada/2D)

Parque Abierto TV

11:00 → En vivo por Canal 6 (repite domingos a las 11:00).

📌 Domingo 5 de octubre

IMAX del Conocimiento (promo 4×2)

17:00 Avatar: El camino del agua (Doblada/3D)

20:30 Una batalla tras otra (Subtitulada/2D)

Además, durante toda la semana continúa la Semana Provincial de las Ciencias de la Tierra y el Espacio, con propuestas educativas y astronómicas para todas las edades.

Y en octubre también llegan las Jornadas Bibliotecológicas 2025, con el eje “Lectura, IA y bibliotecas en debate”.

Conciertos, cine, ciencia y cultura: el Parque del Conocimiento abre sus puertas para que toda la comunidad viva cinco días intensos de arte, reflexión y entretenimiento.