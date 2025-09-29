Del 2 al 9 de octubre, la ciudad se convertirá en el punto de encuentro para reflexionar sobre un tema clave: la salud mental. Bajo el lema «Cuidar la mente, construir comunidad», se desarrollará la Semana de la Salud Mental, una iniciativa que busca brindar herramientas prácticas, derribar mitos y promover una verdadera cultura del cuidado.

Silvana Spaciuk, directora de Salud Mental del HCD Posadas, explicó que la propuesta incluye conferencias, talleres, mesas de debate y encuentros participativos, pensados para docentes, estudiantes y profesionales. Serán espacios de formación y diálogo en los que especialistas compartirán experiencias, recursos y estrategias para enfrentar los desafíos cotidianos que impactan en el bienestar emocional.

«Queremos poner la salud mental en el centro de la agenda, no solo desde la prevención, sino también desde la construcción de comunidades más empáticas y solidarias», destacó Spaciuk.

⚠️ Los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con la convicción de que hablar de salud mental es el primer paso para cuidarnos mejor.