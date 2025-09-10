Se realizó el sorteo de los colegios que participarán de esta iniciativa. El 26 de septiembre asumirán las bancas de los concejales para debatir proyectos.

Bajo el lema “Juventud que legisla, ciudad que avanza”, el próximo 26 de septiembre se realizará la octava edición del Parlamento Estudiantil Inclusivo en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Posadas.

Recientemente, se llevó a cabo el sorteo de las escuelas que participarán en esta iniciativa. De las 50 instituciones educativas inscriptas, 17 fueron seleccionadas para tener representantes en este Parlamento.

Como parte de las actividades preparatorias, se dictarán capacitaciones y se organizarán diversas acciones: los estudiantes visitarán el recinto, se reunirán con concejales y realizarán tests vocacionales para conocer la amplia oferta educativa disponible en la ciudad.

La convocatoria estuvo dirigida a alumnos de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias de la capital misionera. El objetivo es fomentar la formación democrática, el compromiso ciudadano y el aprendizaje de la técnica legislativa, permitiendo a los jóvenes asumir el rol de concejales por un día. Mediante la elaboración y defensa de anteproyectos de ordenanza, los participantes podrán plasmar su visión sobre los desafíos actuales de la ciudad.

🗓 Cronograma de actividades:

12/9: Visita guiada y encuentro con concejales

15/9: Capacitación en técnica legislativa

16/9: Taller de orientación vocacional

17/9: Capacitación en educación financiera

19/9: Fecha límite para presentación de proyectos

25/9: Ensayo general

26/9: Sesión final y jura de concejales estudiantiles.