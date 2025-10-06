Este domingo 12 de octubre se correrá la Media Maratón Internacional de las Tres Fronteras, una competencia única en el mundo que invita a los participantes a atravesar en un mismo recorrido los territorios de Paraguay, Brasil y Argentina.

La largada oficial del circuito de 21 kilómetros será frente a la Municipalidad de Ciudad del Este (Paraguay), mientras que la prueba de 10,5 kilómetros partirá desde la Yup Star – Roda Gigante de Foz do Iguaçu (Brasil), ofreciendo un paisaje panorámico de la región. Ambas distancias culminarán en el Hito de las Tres Fronteras, en Puerto Iguazú (Argentina), punto emblemático donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná.

La carrera comenzará a las 06:00 (hora de Brasilia) y reunirá a corredores de distintos países, consolidándose como un encuentro deportivo y cultural que celebra la integración regional.

Entre los beneficios incluidos para los participantes se destacan el traslado a Ciudad del Este, seguro, medalla finisher, remera y mochila oficial, chip de cronometraje, servicio de masajes, hidratación, y frutas para la recuperación post-carrera.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas y los cupos totalmente agotados, reflejando la gran expectativa que genera este evento internacional.

Desde la organización, encabezada por el Gobierno Municipal del Dr. Claudio Raúl Filippa, agradecieron a todos los corredores por ser parte de esta experiencia única que une deporte, turismo y fraternidad entre tres naciones.

“Nos vemos en la largada para vivir juntos esta experiencia inolvidable entre tres países”, expresaron los organizadores.