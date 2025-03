Energía de Misiones activó sus protocolos de emergencia para garantizar la seguridad y reponer paulatinamente el servicio eléctrico en zonas afectadas por el paso del frente de tormentas que ingresó a Posadas desde el Oeste y se dirige al centro y Norte de la provincia.

Las cuadrillas se encuentran desplegadas en los puntos donde se registraron daños a la infraestructura eléctrica por acción del viento, caída de ramas, caida de árboles y la notable descarga atmosférica que ocasionó caída de rayos sobre líneas y transformadores.

Si bien los relevamientos se encuentran en proceso y en constante actualización, se estima que en Posadas la afectación fue más bien sectorizada en barrios como Itaembé Guazú, chacras aledañas a la avenida Centenario, Santa Rita, Cristo Rey, Nemesio Parma y algunos focos en barrios del Sur de la capital. El suministro se normalizó en gran parte de estos barrios y se trabaja para la reposición en los puntos todavía afectados.

A medida que avanza el frente de tormentas por el territorio provincial, desde Energía de Misiones seguiremos comunicando detalles de eventuales afectaciones y el trabajo que demande su atención.

Recomendaciones:

-No intentar quitar por cuenta propia ramas u otros elementos caídos sobre el tendido eléctrico

-No intentar mover cables cortados o caídos

-No manipular tapas de medidores ni ninguna otra infraestructura externa

-Si ingresa agua al domicilio, corte la energía

-Manténgase en lugares cerrados a resguardo

-No busque refugio cerca de árboles y postes de energía

En caso de afectación del servicio, comuníquese con el asistente virtual por WhatsApp 3764202026, el call center 0800 888 3672 o realice el reclamo a través de la página de la empresa www.energiademisiones.com.ar